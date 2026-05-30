Rekonštrukcia historickej Ebeczkého kúrie by sa mala začať na jeseň
Zámerom kraja je v budúcnosti okrem kúrie zrevitalizovať a obnoviť aj zvyšné stavby a okolie.
Autor TASR
Hajnáčka 30. mája (TASR) - S rekonštrukciou historickej Ebeczkého kúrie v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota by sa mohlo začať na jeseň. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) by chcel získať dotáciu aj na obnovu areálu, výstavbu chodníkov a parkoviska pri národnej kultúrnej pamiatke, predloženie žiadosti odobrili krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva.
Na obnovu Ebeczkého kúrie získal BBSK približne dva milióny eur v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg, v objekte má vzniknúť návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád. „V rámci projektu prebiehajú prípravné práce pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Zo strany stavebného úradu už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a začiatok rekonštrukcie objektu je naplánovaný na jeseň 2026,“ priblížila pre TASR odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Zámerom kraja je v budúcnosti okrem kúrie zrevitalizovať a obnoviť aj zvyšné stavby a okolie. Krajskí poslanci na májovom zasadnutí zastupiteľstva schválili podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške maximálne 500.000 eur. V prípade získania príspevku by boli financie použité na vybudovanie externej učebne v areáli kúrie, úpravu sadov a ich oplotenie a tiež na vybudovanie chodníkov a parkoviska.
Ebeczkého kúria v Hajnáčke je klasicistický objekt zo začiatku 19. storočia. Súčasťou areálu je okrem vidieckej kúrie aj sklad poľnohospodárskych produktov, sklad obilia a vrátnica. Jednotlivé objekty sú dlhodobo nevyužívané a sú v zlom stavebno-technickom stave. BBSK pamiatku spolu s priľahlými budovami a pozemkami odkúpil od súkromného vlastníka v roku 2024 za 145.000 eur.
