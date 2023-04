Levoča 14. apríla (TASR) - Rekonštrukcia historickej radnice v Levoči priniesla viacero objavov, aj vďaka nim sa prepisuje história mesta. Počas tohtotýždňového kontrolného dňa stavby ich prezentovala architektka Magdaléna Janovská, patrí medzi ne napríklad novoobjavený gotický portál, niky v prejazde či nález staršej barokovej maľby v čajovni. Informovalo o tom mesto na webovej stránke s tým, že v reprezentačnej miestnosti na jednom okennom ostení objavili aj mestský erb a na druhom okennom ostení zase maľbu s polpostavou svätca, pravdepodobne Martina Luthera.



"Historicky najzaujímavejší objav boli staré dosky zabudované pod stenami. To znamená, že priečky boli postavené na starších drevených fošňových podlahách a tie sa podarilo dendrochronologicky datovať do roku 1415. Rekonštrukcia radnice tak prepisuje históriu nášho mesta, keďže sa predpokladalo, že vznikla o viac ako 100 rokov neskôr," upozornila samospráva.



Prízemie, ktoré bolo poškodené požiarom v 18. storočí, stratilo podľa mesta plnohodnotný charakter a doposiaľ nikdy nebolo plnohodnotne obnovené. Medzi najzávažnejšie problémy, pre ktoré bolo nutné k rekonštrukcii pristúpiť, bol nevyhovujúci stav budovy, dlhodobo podmáčanej spodnou vodou v suteréne. Tá spôsobovala praskanie, vysoké známky zasolenia a zavlhnutia stien, omietok a degradovaných povrchov podláh. Dochádzalo tiež k únikom tepla a s tým spojenými vysokými nákladmi na prevádzku objektu. Okrem toho boli v objekte tiež nekvalitné okenné a dverné výplne v obvodových stenách.



Zámerom projektu Radnica otvorená komunitám je oživenie autenticity pamiatky stavebnými a reštaurátorskými prácami. "Následne je cieľom prezentácia pamiatky, nadväzujúca na historický odkaz – mesto slúžiace rôznym komunitám, ktoré svojimi aktivitami prispejú k zviditeľneniu kultúrneho dedičstva, rešpektujúc jej historickú hodnotu a pôvodnú funkciu," dodáva samospráva. Prvá etapa obnovy radnice by mala byť ukončená v máji. Projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu SR. Celkové náklady na stavbu sú podľa zverejnených údajov na úrovni viac ako 1,28 milióna eur.