Rekonštrukcia Jarkovej ulice v Prešove prinesie dopravné obmedzenia

Prešov 3. mája (TASR) - Komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice v Prešove, ktorá sa začne v pondelok (4. 5.), si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia vrátane zákazu parkovania. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



„V prvej fáze sa bude realizovať obnova západnej strany ulice, pričom prejazd vozidiel bude zabezpečený po východnej časti. Vytvorený bude aj koridor pre chodcov. Keďže ide o komplexnú rekonštrukciu vrátane výmeny rozvodov vody a hlavného kanalizačného potrubia pod vozovkou, Prešovčania si budú musieť zvyknúť na dopravné obmedzenia,“ uvádza Šitárová.



Ďalej približuje, že rekonštrukcia bude prebiehať bez vylúčenia dopravy, avšak vjazd na Jarkovú ulicu bude povolený len v nevyhnutnej miere pre dopravnú obsluhu a rezidentov. Na všetkých vjazdoch na Jarkovú ulicu budú osadené dočasné dopravné značky, pričom v celom úseku bude platiť zákaz státia a zákaz zastavenia. Počas rekonštrukcie budú parkovacie miesta po celej dĺžke tejto ulice zrušené.



Podľa Šitárovej bude stavba rozdelená na tri pracovné úseky. Prvý pracovný úsek bude mať dve fázy. V prvej z nich sa bude realizovať západná strana Jarkovej ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po vjazd k miestnemu penziónu. V druhej fáze sa bude realizovať východná strana v tom istom úseku.



„V druhom pracovnom úseku príde na rad časť od vjazdu k miestnemu penziónu až po križovatku s ulicou Hlavná. Na začiatku realizácie tohto pracovného úseku rekonštrukcie bude Jarková ulica úplne uzavretá, a to v časti od vjazdu k penziónu po výjazd na Hlavnú ulicu. Túto časť nie je možné realizovať pri čiastočnej uzávere, a to pre zúžený rozmer vozovky. Úplná uzávera bude trvať približne šesť týždňov,“ opisuje Šitárová.



Dodáva, že časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po miestny hotel bude zrekonštruovaná ako posledná, v rámci tretieho pracovného úseku taktiež v dvoch fázach, až po tom, čo budú ukončené obmedzenia dopravy týkajúce sa výstavby obchodného centra na Námestí legionárov.