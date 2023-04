Rekonštrukcia jaslí v Liptovskom Mikuláši potrvá ešte tri mesiace

Liptovský Mikuláš 13. apríla (TASR) – Rekonštrukcia jediných mestských jaslí v Liptovskom Mikuláši ide podľa plánu, práce potrvajú ešte tri mesiace. Na sociálnej sieti to vo štvrtok oznámil primátor mesta Ján Blcháč.



"Už čoskoro robotníci začnú so zatepľovaním a výmenou strechy obidvoch budov, čo sú najvýznamnejšie časti celého projektu. V hospodárskom pavilóne vybúrali priečky, pretože plánujeme zväčšiť a zmodernizovať kuchyňu a práčovňu," priblížil Blcháč. Dodal, že v jasliach vymenia aj elektroinštaláciu a okná.



Detské jasle Mikulášik na Komenského ulici rekonštruujú už vyše mesiaca. Na projekt mesto získalo dotáciu viac ako 200.000 eur. Po niekoľkomesačnej rekonštrukcii sa má výrazne znížiť energetická náročnosť objektu. Zmodernizované jasle by mali byť k dispozícii už v novom školskom roku.