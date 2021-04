Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne pokračuje prácami v interiéri

Bratislava 24. apríla (TASR) - V rámci rekonštrukcie bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky, pokračujú práce v interiéri. Ukončené sú spoločné priestory, tzv. shell and core. Pokračuje výstavba fitoutov, v rámci ktorých sa začína pracovať na rozvodoch a koncových prvkoch médií ako vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie, zdravotechnika či elektroinštalácia. Fitouty majú byť dokončené začiatkom júna.



"V marci sa uskutočnilo miestne zisťovanie s úspešným výsledkom, teda bez chýb a s pozitívnymi stanoviskami všetkých účastníkov. Vydanie kolaudačného rozhodnutia shell and core očakávame do konca tohto mesiaca," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Penta Investments Lenka Vargová. Momentálne sa pripravuje žiadosť na kolaudačné rozhodnutie pre nájomné priestory s požiadavkou na miestne zisťovanie počas júna.



Otvorenie Jurkovičovej teplárne bude spresnené aj s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s gastroprevádzkami. Pre verejnosť je v rámci budovy určená predovšetkým kaviareň s galériou a reštaurácia. "Naším cieľom je otvoriť Jurkovičovu tepláreň počas letných mesiacov," poznamenala Vargová.



Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Súčasťou projektu sú aj štyri rezidenčné veže a dve kancelárske budovy. Jeho súčasťou bude aj nový multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 štvorcových metrov. Do celého projektu sa má investovať viac ako 420 miliónov eur.