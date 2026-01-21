< sekcia Regióny
Rekonštrukcia kaštieľa v Galante pokračuje prácami v suteréne
Mesto Galanta získalo zo zdrojov EÚ 604.093 eur.
Autor TASR
Galanta 21. januára (TASR) - Rekonštrukcia renesančného kaštieľa Esterházyovcov v Galante pokračuje stavebnými prácami v suterénnych priestoroch. Obnovou už prešla vonkajšia fasáda kaštieľa, kompletne je zrekonštruovaná obradná sieň. O postupe stavebných prác informovalo mesto Galanta.
Obnoviť sa už podarilo aj reprezentačnú miestnosť primátora. Vybudovaný je tiež náučný chodník o histórii rodu Esterházyovcov. „Cieľom projektu je nielen obnova budovy zvonka aj zvnútra, ale aj vytvorenie dôstojného priestoru pre slávnostné obrady, kultúrne podujatia a verejnosť,“ priblížila mestská samospráva.
Projekt je financovaný z Programu Interreg Slovensko - Maďarsko. Mesto Galanta získalo zo zdrojov EÚ 604.093 eur. Maďarské mesto Tata realizuje v rámci projektu Dedičstvo Esterházy - zachovanie histórie pre budúce generácie obnovu pamiatok v anglickom parku.
