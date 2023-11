Rekonštrukcia košickej Spievajúcej fontány je takmer hotová

Košice 12. novembra (TASR) - Rekonštrukcia Spievajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach je takmer hotová. Pre TASR to potvrdil primátor Jaroslav Polaček s tým, že v týchto dňoch ju testujú.



"Zhotoviteľ by nám mal stavbu odovzdať 20. novembra. Tých 95 percent prác je hotových. V tejto chvíli nastavujú špeciálny softvér - fontánu kalibrujú, pretože každá dýza musí mať svoje umiestnenie na desatinu milimetra," spresnil.



Fontána by mala vedieť po novom odohrať a farebne vyladiť akúkoľvek hudbu. Kým predtým disponovala 160 reflektormi so štyrmi farbami, v súčasnosti má viac ako 200 reflektorov a ponúka celé spektrum farieb. Napriek tomu, že bazénové teleso vyzerá stále rovnako, podľa primátora pôjde aj vzhľadom na novú technológiu o unikát.



"Nemáme ešte úplne dotiahnuté licenčné veci tak, aby sme mohli premietať všetko, čo sa bude diať v Národnom divadle Košice, v Historickej radnici, prípadne v Dóme sv. Alžbety. Nastavujeme všetko tak, aby sme mohli to, čo sa bude v týchto objektoch diať, publikovať a premietať na vodnú clonu," priblížil.



Tvrdí, že ak by nepristúpili k rozsiahlej rekonštrukcii, fontána by už nefungovala. Pripomenul, že po prvej aktívnej skúške ju vzhľadom na pokročilý termín zazimujú. "Zároveň začneme s prípravou parku, aby sme mali nielen krásnu fontánu, ktorá bude pýchou v Európe, ale aj nádherný park," dodal primátor s tým, že fontánu plánujú slávnostne uviesť do prevádzky 1. mája.



Ikonická fontána pre havarijný stav už dlhšiu dobu fungovala v obmedzenej prevádzke. S jej rekonštrukciou oficiálne začali koncom februára, pričom náklady predstavujú takmer dva milióny eur. Z toho jeden milión eur predstavujú zdroje z Nadácie U. S. Steel Košice.