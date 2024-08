Rekonštrukcia križovatky pri moste Apollo prináša dopravné obmedzenia

Bratislava 1. augusta (TASR) - V Bratislave sa vo štvrtok ráno začína pre rekonštrukčné práce s dopravnými obmedzeniami na križovatke ulíc Prístavná - Košická - Landererova. Trvať majú do 31. augusta. Vodičom to pripomína bratislavská polícia. Rekonštrukciou má vzniknúť nová inteligentná križovatka.



Polícia približuje, že z Landererovej ulice bude možné odbočiť iba doprava, takže smerom na most Apollo. Zároveň z Prístavnej ulice bude možné odbočenie iba doprava smerom na Košickú ulicu a z Košickej ulice nebude možné odbočenie doľava v smere na Prístavnú ulicu. Z mosta Apollo nebude možné odbočenie doľava smerom na Landererovu ulicu.



"Vodičov upozorňujeme, aby sa riadili dočasným dopravným značením a zvýšili svoju opatrnosť. Zároveň im odporúčame, aby sa uvedenému úseku vyhli a na presun použili alternatívne trasy," uviedla polícia.



Súčasťou rekonštrukcie je zároveň aj príprava na električkovú trať, ktorá by tadiaľ v budúcnosti mohla viesť. Zmeniť sa má aj svetelná signalizácia, ktorá má mať časovacie zariadenie, kamery a senzory. Zvýšiť sa má takisto bezpečnosť chodcov a cyklistov vďaka rozšíreniu ostrovčekov.