Rekonštrukcia križovatky s cestou II/538-Batizovský potok napreduje

Prešov 8. októbra (TASR) - Rekonštrukcia viac ako sedem kilometrov dlhého úseku Cesty slobody v časti križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok napreduje. Informovala o tom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SC PSK) na sociálnej sieti. Vecná prestavanosť tejto investičnej akcie je podľa nej na úrovni 75 percent. Uvedený úsek komplexne rekonštruujú od apríla.



Zhotoviteľ doposiaľ zrealizoval výmenu konštrukčných vrstiev vozovky, výstavbu troch odpočívadiel - Orol, Medveď a Rys, obnovu vjazdov na komunikáciu, prečistenie a vydláždenie cestných priekop či úpravu krajníc. "Mechanizmy zhotoviteľa sú aktuálne plne vyťažené rekonštrukciou troch mostných objektov a jednej poloestakády. Súbežne prebieha aj pokládka obrusných vrstiev vozovky, osadzovanie nových cestných zvodidiel a mostných zábradlí, montáž náležitého vybavenia pre spomínané odpočívadlá, ako aj realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikácii," informuje s tým, že na 16 priepustoch a siedmich zárubných múroch prebiehajú dokončovacie práce.



SC PSK zároveň pripomína, že spomedzi všetkých aktuálne rekonštruovaných úsekov projektu Vysoké Tatry je so sumou okolo 8,2 milióna eur finančne najnákladnejšia rekonštrukcia práve tohto úseku.



Takmer hotové sú už aj úseky Batizovský potok - Starý Smokovec, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66, Starý Smokovec - Tatranské Matliare a medzi Podbanským a Pavúčou dolinou. Prevažnú časť rozsiahlej rekonštrukcie chcú zhotovitelia ukončiť ešte v tomto roku. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch. Cestné práce v rámci projektu realizujú na 36 miestach, celú stavbu by mali zhotovitelia ukončiť v septembri 2024.