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Rekonštrukcia križovatky v Prievidzi si vyžiada presmerovanie dopravy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Premávka v ostatných smeroch bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách.

Autor TASR
Prievidza 16. júla (TASR) - Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 na Ulici A. Hlinku v Prievidzi si vyžiada i presmerovanie dopravy. S prácami začne stavebná firma 20. júla, počas prvých dvoch etáp bude objazd prejazdný iba v smere z Hviezdoslavovej ulice na Ulicu G. Švéniho. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Premávka v ostatných smeroch bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. „Doprava v smere od Bojníc bude bezprostredne za železničným priecestím presmerovaná na Šumperskú ulicu, kde bude vedená v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy, a následne popred úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedla Klenková.

Doplnila, že doprava v smere od Košovskej cesty bude presmerovaná na Bakalársku ulicu, taktiež v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy, následne bude vedená popred predajňu potravín smerom k železničnému priecestiu.

Počas realizácie prác je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami, krátkodobými zdržaniami a možnou tvorbou kolón,“ upozornila Klenková.

Polícia vodičov podľa nej žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku prejde komplexnou rekonštrukciou za viac ako 530.000 eur. Združená investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza počíta i s obnovou priľahlej cestnej komunikácie a vybraných chodníkov. Objazd v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Strabag. Práce by mala zrealizovať v zmysle zmluvy o dielo do 31. októbra.
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