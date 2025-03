Rekonštrukcia krovu ZUŠ v B. Štiavnici vstupuje do realizačnej etapy

Banská Štiavnica 10. marca (TASR) - Dva roky od ničivého požiaru v centre Banskej Štiavnice vstupuje rekonštrukcia krovu Szitnyayovského domu, ktorý prišiel pre požiar o svoj pôvodný barokový krov, do realizačnej etapy. Nová strecha budovy bude unikátna tým, že krov vyhotovia tradičnými tesárskymi postupmi.



Ako priblížila Iveta Chovanová, manažérka výskumu, projekcie a obsahu spoločnosti Obnova s. r. o., historický drevený manzardový krov objektu tejto budovy, kde sídlila základná umelecká škola, bol datovaný do poslednej tretiny 18. storočia a jeho realizácia bola súčasťou rozsiahlej barokovej prestavby objektu.



"Cenný jedľový krov bol komplexne vyhotovený ručným kresaním s uplatnením tradičných postupov, konštrukčných riešení a spojov. Konštrukcia krovu bola pred požiarom celistvo zachovaná, udržiavaná, mala len lokálne poškodenia," vysvetlila Chovanová s tým, že pôvodný stav krovu bol dobre zdokumentovaný zameraním a fotodokumentáciou.



Po sanácii zhoreniska a provizórnom zastrešení objektu pokračovala príprava jeho obnovy. Medziodborový tím, v ktorom boli zastúpení výskumníci, pamiatkari, statici, projektanti, odborníci na protipožiarnu ochranu budov a zástupcovia vlastníka objektu, rozhodol, že nová strecha budovy bude nielen rekonštrukciou pôvodného tvaru a konštrukčného riešenia manzardového krovu, ale vyhotovenie krovu bude realizované tradičnými tesárskymi postupmi.



"Na výrobe konštrukčných prvkov krovu bude uplatnená ručná tesárska práca, prvkov bude až 1080 a ich spájanie budú zabezpečovať tradičné tesárske spoje," priblížila manažérka výskumu. Aktuálne vstupuje táto rekonštrukciu krovu do realizačnej etapy. Podľa Chovanovej už skupiny tesárov vyhotovili prvú sadu prvkov a na objekte sa realizuje stavebná príprava na postupnú montáž tradičného krovu.



Súčasťou obnovy krovu Szitnyayovského domu bude podľa jej slov aj séria edukačno-informačných aktivít pre širokú aj odbornú verejnosť. "Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o hodnotách historických drevených krovov, fenoménoch tradičného tesárstva a o potrebe zvyšovania kapacít kvalifikovaných remeselníkov - tesárov," podotkla.



Podľa Chovanovej sú významným donorom realizácie projektu rekonštrukcie strechy objektu Štátne lesy SR, š. p., ktoré na výrobu krovu zabezpečujú čerstvú guľatinu. Na realizácii projektu participujú aj Mestské lesy Banská Štiavnica. Realizáciu zabezpečuje spoločnosti Combin, s. r. o. a Obnova s. r. o.