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Rekonštrukcia kruhového objazdu v Prievidzi obmedzí dopravu
Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku prejde komplexnou rekonštrukciou za viac ako 530.000 eur.
Autor TASR
Prievidza 14. júla (TASR) - Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 na Ulici A. Hlinku v Prievidzi si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia, zmenu organizácie dopravy a presmerovanie premávky. S prácami začne zhotoviteľ v pondelok 20. júla, zrealizovať by ich mal do konca októbra. Informovalo o tom mesto Prievidza na svojom webe, vodičov v tejto súvislosti prosí o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„Organizácia dopravy bude upravená prostredníctvom dočasného dopravného značenia. Realizácia stavebných prác bude rozdelená do dvoch hlavných etáp. V každej etape bude doprava vedená podľa príslušného dopravného režimu,“ načrtla samospráva.
Predpokladaná dĺžka trvania jednotlivých etáp podľa nej bude závisieť od postupu stavebných prác, dodržania technologických postupov a aktuálnych poveternostných podmienok, preto môže dôjsť k úprave harmonogramu prác alebo k primeranému predĺženiu ich realizácie.
„Účastníkov cestnej premávky preto žiadame, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu, prípadne, aby sa riadili pokynmi osôb zabezpečujúcich organizáciu dopravy, ak budú na mieste prítomné,“ ozrejmila radnica.
Doplnila, že rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení výrazne prispeje k bezpečnému priebehu stavebných prác a ich úspešnému dokončeniu. „Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra,“ uzavrela.
Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku prejde komplexnou rekonštrukciou za viac ako 530.000 eur. Združená investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza počíta i s obnovou priľahlej cestnej komunikácie a vybraných chodníkov. Objazd v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Strabag.
„Organizácia dopravy bude upravená prostredníctvom dočasného dopravného značenia. Realizácia stavebných prác bude rozdelená do dvoch hlavných etáp. V každej etape bude doprava vedená podľa príslušného dopravného režimu,“ načrtla samospráva.
Predpokladaná dĺžka trvania jednotlivých etáp podľa nej bude závisieť od postupu stavebných prác, dodržania technologických postupov a aktuálnych poveternostných podmienok, preto môže dôjsť k úprave harmonogramu prác alebo k primeranému predĺženiu ich realizácie.
„Účastníkov cestnej premávky preto žiadame, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu, prípadne, aby sa riadili pokynmi osôb zabezpečujúcich organizáciu dopravy, ak budú na mieste prítomné,“ ozrejmila radnica.
Doplnila, že rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení výrazne prispeje k bezpečnému priebehu stavebných prác a ich úspešnému dokončeniu. „Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra,“ uzavrela.
Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku prejde komplexnou rekonštrukciou za viac ako 530.000 eur. Združená investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza počíta i s obnovou priľahlej cestnej komunikácie a vybraných chodníkov. Objazd v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Strabag.