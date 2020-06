Rekonštrukcia lanovky z Dediniek na Geravy mešká aj pre koronavírus

Košice 7. júna (TASR) – Rekonštrukcia lanovky z Dediniek na Geravy v Slovenskom raji mešká, spôsobila to aj situácia okolo nového koronavírusu. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková.



Prevádzka lanovky bola pre technickú nespôsobilosť ukončená v roku 2012. V roku 2018 predpokladali, že lanovka na Geravy bude fungovať v letnej turistickej sezóne 2019, neskôr avizovali termín rekonštrukcie do 30. apríla tohto roka. Ako Vargová Jurková spresnila, k prvotnému omeškaniu prispeli náročné administratívno-technické procesy a prekážky. Aktuálne omeškanie spôsobila vyššia moc, keď sa na prácach nemohlo pokračovať pre okolnosti súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.



„Vzhľadom na komplikovaný cezhraničný pohyb nemohol český dodávateľ zabezpečovať riadne pokračovanie prác. Celý tento prestoj sme sa však zároveň snažili vyplniť efektívnymi rozhovormi s miestnymi samosprávami a podnikateľskými subjektmi smerujúcimi k tomu, aby bolo lokálne návštevnícke zázemie na prevádzku pripravené,“ spresnila s tým, že po uvoľnení opatrení práce ďalej pokračujú a všetko smeruje k tomu, aby lanovka na Geravy bola pripravená na prevádzku na budúcoročnú turistickú sezónu.



Táto lanovka by mala dať návštevníkom možnosť absolvovať pohodlný presun z Dediniek na planinu Geravy a absolvovať ďalší turistický program v tejto lokalite. „Veríme, že bude lákadlom pre nových návštevníkov, objaviteľov južnej časti Národného parku (NP) Slovenský raj, ktorá je často neprávom v tieni rozvinutejšej a známejšej severnej časti,“ povedala. Cieľom podľa jej slov nie je vytvoriť veľkú atrakciu, ktorá spôsobí kolaps alebo paralýzu daného územia a znepríjemní život miestnym obyvateľom.



„Lanovka na Geravy vychádza z našej dlhodobej filozofie manažmentu destinácie NP Slovenský raj, ktorá je rozdelená na severnú a južnú časť. Do celého konceptu zapadá viacero čiastkových projektov či aktivít - napríklad Ľadový expres alebo ostatná rekonštrukcia Kopaneckej cesty,“ dodala. Lanovka by teda mala byť doplnkovou atrakciou a prvkom infraštruktúry, mala by pritiahnuť návštevníkov a zároveň pomôcť rozptýliť návštevnícku záťaž, ktorou trpí presaturovaný sever NP. Riaditeľka KRT doplnila, že lanovka má byť zároveň aj stimulom pre celú lokalitu a podnikateľské prostredie v nej.



Dĺžka tejto jednosedačkovej lanovky so 146 sedačkami má byť necelé dva kilometre s prevýšením približne 220 metrov.