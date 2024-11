Rekonštrukcia Maratónskeho domu v Košciach bude stáť 187.000 eur

Košice 8. novembra (TASR) - Rekonštrukcia Maratónskeho domu na Hlavnej ulici v Košiciach by mala stáť okolo 187.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Na základe výsledku verejného obstarávania ju príspevková organizácia mesta K13 - Košické kultúrne centrá uzavrela so spoločnosťou Stavam Slovakia.



"Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy na Hlavnej č. 57," uvádza sa v zmluve s tým, že ide o obnovu národnej kultúrnej pamiatky evidovanej ako meštiansky dom. Práce majú byť hotové do 40 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.



Založenie Maratónskeho domu je iniciatívou mesta Košice, K13 - Košické kultúrne centrá a Maratónskeho klubu. Vznikne na základe spoločného memoranda, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom októbrovom slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodného maratónu mieru (MMM). Maratónsky dom má návštevníkov sprevádzať históriou MMM až po súčasnosť. Má byť tiež dejiskom kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav a ďalších aktivít týkajúcich sa MMM.