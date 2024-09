Rekonštrukcia Mierovej ulice Dolnom Kubíne bude problémová

Dolný Kubín 23. septembra (TASR) - Mierovú ulicu na dolnokubínskom sídlisku Brezovec začali rekonštruovať. Primátor Ján Prílepok na sociálnej sieti zhodnotil, že obnova nebude jednoduchá. Diagnostika podložia totiž ukázala, že nie je dostatočne únosné.



"V projektovej dokumentácii je zadaná aj výmena všetkých konštrukčných vrstiev vozovky až do 50 centimetrov, vrátane živičných povrchov a obrubníkov. Po začatí prác sa však ukázalo, že cestu vybudovali úplne bez konštrukčných vrstiev. Pod asfaltom sa nachádzala len tenká betónová vrstva položená na hline," vysvetlil Prílepok.



Doplnil, že momentálne robia merania na skúšobných miestach, umiestňujú fólie, hutnia rôzne frakcie štrku. Podľa primátora to vyzerá, že bude potrebné až 90 centimetrov hlboké vybratie pôdy a doplnenie konštrukčných vrstiev v tomto rozsahu. "Projektant musí navrhnúť také opatrenia, aby zabezpečili potrebnú životnosť cesty a zhotoviteľ mohol dať na dielo záruku. To všetko pri primeraných nákladoch, preto testujeme viaceré variantné riešenia," poznamenal.



Verejným obstarávaním radnica ušetrila 150.000 eur. Prílepok uviedol, že už pôvodne projektovaný rozsah prác bol veľmi nákladný. Podľa rozpočtu od projektanta bola cena zhruba 489.000 eur, vďaka verejnému obstarávaniu sa podarilo získať firmu s cenou 339.000 eur. Projekt obsahoval kompletnú rekonštrukciu celej cesty plus všetky priľahlé parkovacie miesta a plochy na komunálny odpad.