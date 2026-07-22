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Rekonštrukcia mosta v Prešove vstupuje do dôležitej etapy
Keďže sa stavba nachádza priamo v zastavanom území mesta, nie je možné takúto technologicky náročnú etapu realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu.
Autor TASR
Prešov 22. júla (TASR) - Komplexná rekonštrukcia mosta na Ulici Jána Pavla II. v Prešove pokračuje podľa schváleného harmonogramu a v najbližších dňoch sa posunie do jednej z technologicky najnáročnejších etáp stavby. Vo štvrtok (23. 7.) začne zhotoviteľ od 2.00 h s betónovaním nosnej konštrukcie nového mosta, konkrétne druhého mostného poľa. Práce sa začnú v nočných hodinách vzhľadom na technologické požiadavky výstavby a logisticky náročný priebeh betonáže. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, počas celého dňa sa pri moste otočí približne 80 domiešavačov s betónom a vylejú dokopy viac ako 1800 ton betónu.
„Betónovanie mostného objektu takéhoto rozsahu je proces, ktorý si vyžaduje plynulý priebeh bez zbytočných prerušení. Počas celej realizácie je potrebné zabezpečiť nepretržitú dodávku betónovej zmesi, koordináciu stavebných mechanizmov, pracovníkov aj ďalších technologických činností tak, aby bola výsledná konštrukcia zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou a všetkými stavebnými normami,“ uviedol Hudák.
Keďže sa stavba nachádza priamo v zastavanom území mesta, nie je možné takúto technologicky náročnú etapu realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu.
„Obyvatelia priľahlej lokality preto môžu v nočných a skorých ranných hodinách zaznamenať zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel aj stavebných pracovníkov,“ povedal Hudák a doplnil, že mesto Prešov spolu so zhotoviteľom stavby spoločnosťou Eurovia SK sa všetkým obyvateľom dotknutej lokality ospravedlňuje za dočasne znížený komfort a ďakuje za ich trpezlivosť a pochopenie.
„Zhotoviteľ, ako aj mesto robia všetko pre to, aby rekonštrukcia napredovala podľa harmonogramu a bola dokončená v čo najkratšom možnom čase. Rovnako dôležité však je, aby bola realizovaná kvalitne, bez technologických pochybení a pri dôslednom dodržaní všetkých stavebných postupov,“ dodal Hudák.
„Betónovanie mostného objektu takéhoto rozsahu je proces, ktorý si vyžaduje plynulý priebeh bez zbytočných prerušení. Počas celej realizácie je potrebné zabezpečiť nepretržitú dodávku betónovej zmesi, koordináciu stavebných mechanizmov, pracovníkov aj ďalších technologických činností tak, aby bola výsledná konštrukcia zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou a všetkými stavebnými normami,“ uviedol Hudák.
Keďže sa stavba nachádza priamo v zastavanom území mesta, nie je možné takúto technologicky náročnú etapu realizovať bez dočasného zvýšenia hlučnosti a intenzívnejšieho pracovného ruchu.
„Obyvatelia priľahlej lokality preto môžu v nočných a skorých ranných hodinách zaznamenať zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, nákladných vozidiel aj stavebných pracovníkov,“ povedal Hudák a doplnil, že mesto Prešov spolu so zhotoviteľom stavby spoločnosťou Eurovia SK sa všetkým obyvateľom dotknutej lokality ospravedlňuje za dočasne znížený komfort a ďakuje za ich trpezlivosť a pochopenie.
„Zhotoviteľ, ako aj mesto robia všetko pre to, aby rekonštrukcia napredovala podľa harmonogramu a bola dokončená v čo najkratšom možnom čase. Rovnako dôležité však je, aby bola realizovaná kvalitne, bez technologických pochybení a pri dôslednom dodržaní všetkých stavebných postupov,“ dodal Hudák.