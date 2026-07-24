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Rekonštrukcia mosta ponad Čiernu vodu vstupuje do záverečnej fázy
Dokončovacie práce sa budú týkať hydroizolácie mostovky, betonáže ríms, montáže zábradlí a zvodidiel, asfaltovania vozovky či osadenia inteligentných prvkov na monitorovanie dopravy a počasia.
Autor TASR
Veľké Úľany 24. júla (TASR) - Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Čierna voda na ceste II/121 vstupuje do záverečnej fázy. Nový most už stojí a v najbližších dvoch mesiacoch budú pokračovať dokončovacie práce. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Som rád, že aj počas výstavby sa nám podarilo zachovať dopravu vďaka dočasnému premosteniu, takže obyvatelia ani vodiči nemuseli využívať zdĺhavé obchádzky. Dnes už môžeme povedať, že sa blížime do finále a na jeseň nový most odovzdáme motoristom,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.
Dokončovacie práce sa budú týkať hydroizolácie mostovky, betonáže ríms, montáže zábradlí a zvodidiel, asfaltovania vozovky či osadenia inteligentných prvkov na monitorovanie dopravy a počasia.
Rekonštrukcia mosta je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Celkové investičné náklady aktuálne dosiahli takmer 858.000 eur.
„Som rád, že aj počas výstavby sa nám podarilo zachovať dopravu vďaka dočasnému premosteniu, takže obyvatelia ani vodiči nemuseli využívať zdĺhavé obchádzky. Dnes už môžeme povedať, že sa blížime do finále a na jeseň nový most odovzdáme motoristom,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.
Dokončovacie práce sa budú týkať hydroizolácie mostovky, betonáže ríms, montáže zábradlí a zvodidiel, asfaltovania vozovky či osadenia inteligentných prvkov na monitorovanie dopravy a počasia.
Rekonštrukcia mosta je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Celkové investičné náklady aktuálne dosiahli takmer 858.000 eur.