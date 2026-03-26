Rekonštrukcia mosta ponad rieku Žitava potrvá do konca mája
Autor TASR
Vieska nad Žitavou 26. marca (TASR) - Rekonštrukcia mosta vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce má byť hotová do konca mája. Informoval o tom Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je investorom stavebných prác.
Aktuálne sa na moste na ceste III/1630 realizuje výstuž novej nosnej konštrukcie. V najbližších týždňoch bude nasledovať betonáž. Dokončia sa prechodové oblasti medzi mostom a cestou, hydroizolácia, asfaltovanie a napojenie mosta na existujúcu vozovku.
Podľa NSK bude po ukončení stavebných prác most bezpečnejší a modernejší. „Zlepší sa aj prietok rieky Žitava v čase zvýšenej hladiny, pretože premostenie bude stáť na vyššej kóte a bez stredového piliera,“ vysvetlil Úrad NSK.
Až do ukončenia stavebných prác platia v dotknutom úseku dopravné obmedzenia. „Obchádzkové trasy pre osobnú aj nákladnú dopravu vedú v smere na obec Tesárske Mlyňany po ceste II/511,“ doplnil NSK.
