Rekonštrukcia mosta ponad Váh v Šali sa uskutoční do konca roka 2024

Šaľa 2. októbra (TASR) - Frekventovaný most ponad rieku Váh sa bude rekonštruovať ešte v tomto roku. Po komunikácii so Slovenskou správou ciest (SSC) o tom informovala šalianska radnica.



Opravu mosta prisľúbil ešte v auguste minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pri poklepaní základného kameňa obchvatu Šale. "Od SSC sme dostali informáciu, podľa ktorej sa do konca roka 2024 vykonajú na moste rekonštrukčné práce," uviedol mestský úrad.



Ako doplnil, v rámci opráv sa počíta s výmenou oceľových mostných odvodňovačov, so sanáciou okolitého betónu i s výmenou obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky spolu so spojovacím asfaltovým postrekom. "Súčasťou rekonštrukcie bude aj sanácia lícových častí ríms z obidvoch strán vozovky, prečistenie mostných záverov, oprava kovového mostného záveru nad oporou, oprava vozovky cesty číslo I/75 na nájazdoch a ďalšie práce," pripomenul magistrát.



Ako pred časom uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, most počas prác nebude uzavretý. "Opravený bude počas budovania obchvatu mesta Šaľa v priebehu štyroch mesiacov. Premávka by prebiehala striedavo v jednom jazdnom pruhu. Predpokladaná hodnota zákazky pred začiatkom verejného obstarávania zhotoviteľa je stanovená na 512.400 eur," informovala ešte v auguste Lukáčová.