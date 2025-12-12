< sekcia Regióny
Rekonštrukcia mosta pred obcou Vojany je ukončená
Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce opäť slúži motoristom bez dopravných obmedzení. Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil všetky stavebné aj administratívne práce súvisiace s jeho rekonštrukciou. Oficiálne ho sprejazdnili v piatok po tom, ako nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.
Pôvodný most postavili pred viac než 60 rokmi z nosníkov typu Vloššák, bol v havarijnom stave. V rámci rekonštrukcie pôvodnú nosnú konštrukciu odstránili a vybudovali dočasnú podpernú konštrukciu, vďaka ktorej bol most prejazdný striedavo v jednom jazdnom pruhu aj počas prác. Spodná stavba bola zrekonštruovaná a osadené boli nové železobetónové nosníky. Pribudla aj nová izolácia, rímsy, vozovka či zvodidlá. Zrealizované boli tiež práce v okolí mosta a zrekonštruovali aj priľahlý úsek vozovky v dĺžke viac ako 200 metrov.
Práce financoval KSK zo svojho rozpočtu. „Rekonštrukcia tohto mosta si vyžiadala 2.687.200 eur. Oproti pôvodnej cene sa náklady dvihli o takmer 600.000 eur. Dôvodom sú práce naviac, ktoré sme museli zrealizovať preto, aby bol most bezpečný,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Kraj začal rekonštrukciu pripravovať v roku 2020. V polovici roka 2023 uzatvoril zmluvu so zhotoviteľom, no pred začatím prác bol most po mimoriadnej obhliadke úplne uzavretý. „Aby bol prejazdný aj počas rekonštrukcie, rozhodli sme sa dočasne podoprieť nosníky, čo si vyžiadalo prepracovanie projektovej dokumentácie aj navýšenie rozpočtu. Ďalšie práce naviac súviseli s dodatočným zosilnením úložných prahov. Pre dopravnú dostupnosť regiónu však boli tieto práce nevyhnutné,“ spresnil Trnka.
Práce na rekonštrukcii mosta ukončili v júli tohto roka, kedy sa začalo kolaudačné konanie.
