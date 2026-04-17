< sekcia Regióny
Rekonštrukcia mosta pri Dolnom Bare pokračuje vŕtaním základov
Stavebné práce napredujú podľa harmonogramu.
Autor TASR
Trnava 17. apríla (TASR) - Práce na rekonštrukcii mosta medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda pokračujú po odstránení pôvodnej mostnej konštrukcie zakladaním nového mosta. Stavebné práce napredujú podľa harmonogramu. Celkové investičné náklady dosahujú sumu takmer 1,2 milióna eur. Informoval o tom Peter Kováčik z odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Rekonštrukcia mosta sa začala na jeseň 2025. Obchádzková trasa vedie cez obce Dolný Štál a Topoľníky. Zhotoviteľom stavby pre Správu a údržbu ciest TTSK je spoločnosť MBM - Group. „Trnavský kraj dlhodobo identifikuje mosty v zlom technickom stave a postupne ich rekonštruuje alebo nahrádza novými konštrukciami. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zabezpečiť spoľahlivú dopravnú obslužnosť v jednotlivých regiónoch,“ doplnil.
