Rekonštrukcia mosta pri Zemplínskej šírave napreduje

Vinné 17. júla (TASR) - Košický samosprávy kraj (KSK) pokračuje v rekonštrukcii mosta cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy v katastri obce Vinné v okrese Michalovce. Sprejazdnený by mal byť do konca roka. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že práce napredujú. Rozpočet projektu je vo výške viac ako 420.000 eur.



Aktuálne zhotoviteľ na moste osadil lešenie okolo stredového piliera a opôr. Prebehlo búranie pôvodného železobetónového úložného prahu podpery na požadovanú výšku a viazanie výstuže úložného prahu na dvoch oporách. Po odstránení časti spodnej stavby vybudujú nové úložné prahy aj na medziľahlej podpere. Okrem iného nahradia pôvodné poškodené nosníky novými a na moste pribudne aj nový mostný zvršok. Zrekonštruovaná bude tiež cesta v dĺžke 20 metrov pred a za mostom.



KSK pripomína, že na štvorprúdovej ceste druhej triedy, kde sa práce realizujú, je znížená rýchlosť jazdy a doprava presmerovaná na druhú časť tejto komunikácie, čo vodičov nezdržiava.



Stav mosta z roku 1966 bol označený ako veľmi zlý. Najvážnejšie poruchy sa nachádzali na nosnej konštrukcii.



KSK odovzdal zhotoviteľovi stavenisko koncom roka 2021. Termín začiatku stavebných prác sa však odďaľoval pre administratívne prekážky a komplikácie. "Hneď v úvode nás zabrzdil neschválený povodňový plán, čo malo za následok posun všetkých pôvodne stanovených termínov, rovnako tak získanie stavebného povolenia, ktoré sa nám podarilo získať až koncom apríla 2022. Dúfam a pevne verím, že komplikáciám je nateraz koniec a Zemplínčania onedlho budú môcť prechádzať po ďalšom bezpečnom moste v ich regióne," dodal predseda KSK Rastislav Trnka.