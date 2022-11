Obnova mosta v Margecanoch si vyžiada jeho uzáveru na niekoľko dní

Margecany 1. novembra (TASR) - Rekonštrukcia mosta pri Margecanoch si vyžiada jeho úplné uzatvorenie na desať dní, a to v termíne od 3. do 12. novembra. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že obchádzková trasa bude obojsmerná.



"Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzku, ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez Kluknavu do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov a ďalej po ceste III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546," uviedla hovorkyňa. Úplná uzávierka a obchádzkové trasy budú označené prenosným dopravným značením. Polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.



Rekonštrukčné práce na moste M112 ponad vodnú nádrž Ružín sú vo svojej druhej polovici, ide o jednu z najvýznamnejších rekonštrukcií v histórii Košického kraja. "Rekonštrukcie ciest a mostov sú živý proces, aj napriek veľkej snahe nás aj stavbárov sa vyskytnú neplánované situácie. Harmonogram prác ovplyvňuje najmä počasie alebo nevyhnutné technologické procesy - ako je to aj pri moste v Margecanoch. Výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie bude bezpečný most, nová vozovka aj osadené meteostanice, sčítač dopravy, ako aj systém automatického váženia v pohybe," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a ubezpečil, že most opäť sprejazdnia čo najskôr.



Dôvodom jeho rekonštrukcie je veľmi zlý technický stav. Kraj ho začal rekonštruovať začiatkom júna pre poškodenie nosnej konštrukcie, pričom obnovu hradí zo svojho rozpočtu vo výške viac ako 2,1 milióna eur. Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že práce by mali trvať 180 pracovných dní. Nový most by tak mohol vodičom slúžiť na jar budúceho roka.