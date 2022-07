Rekonštrukcia mosta v Gelnici ide podľa harmonogramu

Gelnica 20. júla (TASR) - Práce na rekonštrukcii takzvaného horného mosta cez rieku Hnilec v Gelnici pokračujú podľa harmonogramu. Pre TASR to potvrdil hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK) Michal Hudák s tým, že zhotoviteľ predložil nárok na nárast ceny diela z dôvodu skokových nárastov cien stavebných materiálov. O zvýšení rokujú.



Úplná uzávera mosta má pre rekonštrukciu trvať do konca mesiaca. "Po tomto termíne budú dokončovacie práce realizované v čiastočnej uzávere jedného jazdného pruhu," spresnil s tým, že práce majú byť ukončená v auguste, pričom zmluvný termín je september tohto roka. Dohodnutá zmluvná cena predstavovala necelých 576.000 eur s DPH.



Most uzavreli pre automobilovú dopravu aj pre peších koncom marca. Dôvodom opravy podľa KSK bol jeho veľmi zlý stavebno-technický stav.