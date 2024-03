Rekonštrukcia mosta v meste Prešov ovplyvní aj chodcov a cyklistov

Prešov 14. marca (TASR) - Rekonštrukcia mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove ovplyvní aj chodcov a cyklistov. V sobotu (16. 3.) od 5.00 h vstúpia do platnosti rozsiahle dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Naďalej ostáva v platnosti uzávera pravostranného cyklistického chodníka a chodníka pre peších na Rusínskej ulici, v úseku od križovatky Rusínska - Hobby Park po križovatku Rusínska - Východná - Lesík delostrelcov - Kuzmányho v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta," uviedla Šitárová.



Cyklisti a chodci sú podľa jej slov od križovatky pri Hobby Parku presmerovaní cez priechod pre cyklistov a chodcov na protismerný ľavostranný cyklistický chodník a chodník pre peších.



"Následne po prejdení cez Východnú ulicu sa vrátia naspäť na svoju pôvodnú trasu, na cyklistický pruh a chodník pre peších na Kuzmányho ulici. Cestná svetelná signalizácia na uzatvorených priechodoch pre chodcov (Východná - Lesík delostrelcov a Kuzmányho - Rusínska) bude vypnutá," povedala Šitárová.



Prístup k zastávke MHD Hobby Park ostane zachovaný. Zábrana znemožňujúca vstup na uzatvorený cyklistický chodník a chodník pre peších bude osadená až za zastávkou MHD. "Prosíme chodcov a cyklistov, aby rešpektovali inštalované zákazové dopravné značky," doplnila Šitárová.



Všetky dopravné obmedzenia sú uvedené na webstránke mesta www.presov.sk.



Prešovský samosprávny kraj začal v utorok 5. marca s rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Je vo veľmi zlom stave a na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prejde približne 22.000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra. Vyžiada si náklady viac ako štyri milióny eur.