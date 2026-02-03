Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rekonštrukcia mosta v obci Štiavnik stála viac ako 517.000 eur

Na snímke most v havarijnom stave na cestnej komunikácii III/2005 v obci Štiavnik. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Stavebné práce prebiehali za úplnej uzávery pôvodného mosta a stavba bola dokončená približne o tri mesiace skôr oproti pôvodnému plánovanému termínu.

Štiavnik 3. februára (TASR) - Šesť mesiacov trvali stavebné práce na rekonštrukcii mosta na ceste III/2005 v obci Štiavnik (okres Bytča). Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na rekonštrukciu za viac ako 517.000 eur využil eurofondové financovanie. Po utorkovom prevzatí stavby o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Pôvodný dvojpoľový železobetónový most ponad potok Štiavnik bol v nevyhovujúcom stave a jeho stredový pilier spôsoboval zachytávanie nečistôt a podmývanie opôr. Nový most bol navrhnutý bez stredového piliera, čím sa výrazne zlepšila jeho bezpečnosť a prietokové pomery vodného toku.

Nový most má dĺžku 21 metrov a šírku 10,6 metra. Konštrukčne je riešený ako oceľová klenbová konštrukcia z vlnitých plechov osadená na železobetónových oporách, s gabiónovými čelami a bezpečnostnými prvkami ako zábradlia a zvodidlá. Takéto riešenie je technicky efektívne, odolné a znižuje riziko poškodenia pri povodňových situáciách,“ vysvetlila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.

Stavebné práce prebiehali za úplnej uzávery pôvodného mosta a stavba bola dokončená približne o tri mesiace skôr oproti pôvodnému plánovanému termínu. „Rekonštrukcia mosta v Štiavniku je súčasťou systematickej obnovy mostov v regióne Horného Považia. V roku 2025 sme v okresoch Žilina a Bytča zrealizovali viaceré dopravné stavby v hodnote viac ako jedného milióna eur a zároveň sme pokračovali v budovaní Vážskej cyklodopravnej trasy medzi Bytčou a Kotešovou,“ uviedla predsedníčka ŽSK.

Doplnila, že aj v tomto roku bude kraj pokračovať v obnove mostov. „Po skončení zimného obdobia budeme pokračovať v rekonštrukciách ďalších mostov naprieč celým krajom - v Bešeňovej, Veľkej Bytči a začneme s rekonštrukciou mostov v Bystričke, Liptovskej Porúbke, Uhorskej Vsi a Oravskej Porube približne za 6,6 milióna eur,“ dodala Jurinová.
