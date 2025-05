Rekonštrukcia mosta v Ploskom napreduje, dopravu museli úplne vylúčiť

Ploské 9. mája (TASR) - Rekonštrukcia mosta cez rieku Torysa v obci Ploské v okrese Košice-okolie napreduje a práce sa darí realizovať v predstihu v porovnaní s pôvodným harmonogramom. Počas rekonštrukcie bolo potrebné pristúpiť k úplnému vylúčeniu dopravy, obmedzenie potrvá do ukončenia prác. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



Trojpoľový most cez Torysu v obci Ploské postavili v roku 1974 z prefabrikovaných nosníkov, po desaťročiach používania bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Vozovka na moste vykazovala poruchy, ako sieťové trhliny, priečne, pozdĺžne nerovnosti či rozpad betónu. S rekonštrukciou mosta začal KSK vo februári tohto roka, projekt za takmer 1,9 milióna eur mal byť dokončený do 200 dní. Rekonštrukcia však bude nakoniec zrejme lacnejšia a trvať bude kratšie.



„Rekonštrukcia mosta v Ploskom je jednou z najväčších investičných akcií KSK v roku 2025. Máme dobrú správu, aktuálne sa rokuje so zhotoviteľom diela o znížení nákladov. Práce by sme mali ukončiť o mesiac skôr, ako bolo plánované,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Na moste v obci Ploské boli doposiaľ zrealizované búracie práce, aktuálne sa pracuje na spodnej stavbe mosta. Súčasťou projektu je aj oprava cesty III/3336 v intraviláne obce. Počas rekonštrukcie bolo podľa kraja potrebné pristúpiť k úplnému vylúčeniu dopravy, keďže nebolo možné realizovať práce podľa predloženého technologického postupu. „Dôvodom bola nepredvídateľná situácia v podobe nadmerného chvenia,“ vysvetlil KSK.



Oprava mosta v obci Ploské počíta s odstránením konštrukčných vrstiev vozovky, likvidáciou zábradlia a poškodených ríms. Nasledovať má úprava úložných prahov spodnej stavby a záverných múrikov opôr, osadenie nových ložísk, nosníkov, nová spriahajúca doska, hydroizolácia, prechodové oblasti, nové rímsy na moste a nové konštrukčné vrstvy vozovky. Realizovaná bude aj sanácia všetkých existujúcich betónových konštrukcií a oprava opevnenia koryta toku.



KSK v tomto roku plánuje opraviť spolu 13 mostov a tri úseky ciest za takmer 14,5 milióna eur. V prípade, že sa kraju podarí získať nenávratný finančný príspevok, opraviť chce aj ďalšie dva mosty a dva úseky ciest v celkovej hodnote viac ako desať miliónov eur.