Rekonštrukcia mosta v Uhorskej Vsi prinesie obmedzenia
Úplná uzávera mosta bude kvôli preorganizovaniu verejnej dopravy až od 4. mája.
Autor TASR
Uhorská Ves 22. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spúšťa kompletnú rekonštrukciu mosta v obci Uhorská Ves v okrese Liptovský Mikuláš. Pôvodný most v nevyhovujúcom stave nahradí nová konštrukcia so spevnenými oporami, novou vozovkou aj modernými bezpečnostnými prvkami. Rekonštrukcia za viac ako 1,17 milióna eur je financovaná z eurofondov.
Úplná uzávera mosta bude kvôli preorganizovaniu verejnej dopravy až od 4. mája. „Celý projekt by mal trvať osem mesiacov, my teda veríme, že do konca roka by sa to mohlo podariť,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že výstavba mosta v Uhorskej Vsi priniesla situácie, ktoré sa nedali vyriešiť jednoducho. Náhradné premostenie nebolo možné vybudovať, pretože v tesnej blízkosti sa nachádza vedenie vysokého napätia a kvôli malej vodnej elektrárni vodohospodári nedovolili manipulovať s výškou hladiny Váhu v danom úseku. „Aj preto sme museli hľadať iné, bezpečné riešenia najmä pre deti, ktoré denne cestujú do školy,“ podotkla.
Obchádzková trasa bude vedená po diaľnici D1 bez potreby diaľničnej známky aj mýta a po ceste I/18. „Je veľmi dobré, že sa podarilo vyjednať s Národnou diaľničnou spoločnosťou, že ten úsek, cez ktorý budú obchádzať obyvatelia do daných lokalít, nebude spoplatnený. Verím, že toto nepríjemné obdobie prekonáme, bude to v prospech všetkých, ale znova zdôrazňujem, že ide hlavne o bezpečnosť, tak prosím obyvateľov, aby to akceptovali,“ spresnila Jurinová.
Autobusová doprava z Liptovského Mikuláša a Beňadikovej bude vedená do Liptovského Jána a Uhorskej Vsi po diaľnici D1. Spoje pre deti z Beňadikovej a Podturne do základnej školy v Liptovskom Jáne a v Uhorskej Vsi budú riešené kombinovane - s prestupom pri moste v Podturni. Deti prejdú krátky úsek pešo približne 50 metrov, následne mostom na druhú stranu Váhu, kde ich prevezme ďalší autobus. Pri prestupe bude zabezpečený dozor obcou Podtureň a most bude vybavený dočasnými bezpečnostnými zábranami.
„Obnova mostov je dlhodobý proces, ktorý realizujeme postupne v celom kraji. Práce pripravujeme aj v ďalších lokalitách, aby sme zlepšili stav dopravnej infraštruktúry a zvýšili bezpečnosť na cestách,“ doplnila predsedníčka ŽSK.
