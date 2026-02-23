< sekcia Regióny
Rekonštrukcia mosta vo Veľkom Ostrove má byť hotová koncom marca
Práce sa následne presunú pod most, kde dôjde aj k sanácii jeho pôvodných častí.
Autor TASR
Kolárovo 23. februára (TASR) - Rekonštrukcia mosta v Kolárove v časti Veľký Ostrov v Komárňanskom okrese má byť hotová koncom marca. So stavebnými prácami sa skončí aj čiastočne obmedzená doprava, ktorá je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Informoval o tom Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý opravu mosta realizuje.
Ako doplnil, priebeh a ukončenie prác budú závisieť aj od počasia. „Zhotoviteľ v druhej etape prác vybudoval novú časť opôr, úložné prahy, nosnú železobetónovú dosku a izolácie. Pokračovať bude vybetónovaním rímsy, dosypaním prechodových oblastí, realizáciou nových asfaltových vrstiev a osadením zábradlového zvodidla,“ uviedol NSK.
Práce sa následne presunú pod most, kde dôjde aj k sanácii jeho pôvodných častí. „Následne prečistíme a spevníme koryto Asódskeho kanála, aby bol most aj jeho okolie v optimálnom technickom stave,“ dodal NSK.
