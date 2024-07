Rekonštrukcia mostného objektu v Prievidzi obmedzí dopravu

Prievidza 1. júla (TASR) - Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste v Prievidzi obmedzila od nedele (30. 6.) dopravu, vyžiadala si i dočasnú zmenu trasovania liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Na obmedzenia sa musia vodiči a cestujúci pripraviť do 25. augusta. Informovala o tom samospráva mesta.



Spoje prímestskej dopravy a MHD číslo 10, 50, 51 nebudú obsluhovať zastávky Košovská cesta a Carpathia v smere do centra. Autobusová doprava bude vedená obchádzkovými trasami, samospráva v tejto súvislosti upozornila obyvateľov na prípadné meškanie spojov.



"Počas úplnej uzávery mosta je pre osobné motorové vozidlá zmenená jednosmerná premávka po miestnej komunikácii na Nábreží Jána Kalinčiaka v úseku od Košovskej cesty po Ulicu Jozefa Murgaša na obojsmernú, pričom v danom úseku je zakázaný vjazd cyklistov," doplnila trenčianska krajská polícia. Možné obchádzkové trasy pre motorové vozidlá sú podľa nej vyznačené dočasným dopravným značením.



Most na Košovskej ceste vedie ponad rieku Handlovka. Prácami samospráva sleduje zvýšenie zaťažiteľnosti a zabezpečenie bezpečnej prevádzky objektu. Vybraný dodávateľ v zmysle projektu zabezpečí búracie práce na mostnom zvršku v celosti, odstráni degradované plochy betónu nosnej konštrukcie, zrealizuje nový spádový betón a hydroizoláciu, nové asfaltové vrstvy vozovky. Súčasťou investície je i viacero sanačných prác a rekonštrukcia spodnej časti mostného objektu.



Dodávateľom prác je spoločnosť M-Silnice SK so sídlom v Žiline, zmluvu o dielo s ňou mesto uzatvorilo koncom mája. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 149.082,31 eura.