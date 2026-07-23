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Rekonštrukcia MŠ Hečkova v MČ Barca postupuje podľa harmonogramu
odľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka postupujú práce podľa harmonogramu.
Autor TASR
Košice 23. júla (TASR) - Rekonštrukcia materskej školy (MŠ) v mestskej časti (MČ) Barca v Košiciach postupuje podľa harmonogramu. Informovalo o tom vedenie mesta počas kontrolného dňa vo štvrtok. Práce zahŕňajú zmenu celej stavby MŠ, financované sú z eurofondov v hodnote 1,5 milióna eur.
Rekonštrukcia MŠ sa podľa magistrátu začala v apríli. Sprevádzkovať by ju chcel v apríli budúceho roka, jej kapacita sa má zvýšiť zo 63 na 72 detí. Súčasťou rekonštrukcie je aj kladenie zelenej strechy veľkosti približne 200 štvorcových metrov. Mesto postupne plánuje mať všetky školy energeticky zabezpečené.
Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka postupujú práce podľa harmonogramu. „Budeme ešte robiť prepojovacie chodby a postupne začíname s interiérom,“ uviedol.
Počas letných prázdnin prebieha podľa vedúcej Referátu správy majetku a rozvoja škôl a školských zariadení Eriky Pásztorovej modernizácia viacerých priestorov a budov MŠ, a to okrem Hečkovej aj Kalinovskej a základných škôl Maurerova a Postupimská. „Na Základnej škole Ľudovíta Fullu na Maurerovej prebieha debarierizácia. Táto rekonštrukcia bude trvať do konca roka. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálňach, kde sa robí bežná údržba,“ dodala s tým, že okrem toho prebiehajú verejné obstarávania na výmenu okien či výmenu a opravu striech na zelené.
Rekonštrukcia MŠ sa podľa magistrátu začala v apríli. Sprevádzkovať by ju chcel v apríli budúceho roka, jej kapacita sa má zvýšiť zo 63 na 72 detí. Súčasťou rekonštrukcie je aj kladenie zelenej strechy veľkosti približne 200 štvorcových metrov. Mesto postupne plánuje mať všetky školy energeticky zabezpečené.
Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka postupujú práce podľa harmonogramu. „Budeme ešte robiť prepojovacie chodby a postupne začíname s interiérom,“ uviedol.
Počas letných prázdnin prebieha podľa vedúcej Referátu správy majetku a rozvoja škôl a školských zariadení Eriky Pásztorovej modernizácia viacerých priestorov a budov MŠ, a to okrem Hečkovej aj Kalinovskej a základných škôl Maurerova a Postupimská. „Na Základnej škole Ľudovíta Fullu na Maurerovej prebieha debarierizácia. Táto rekonštrukcia bude trvať do konca roka. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálňach, kde sa robí bežná údržba,“ dodala s tým, že okrem toho prebiehajú verejné obstarávania na výmenu okien či výmenu a opravu striech na zelené.