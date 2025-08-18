< sekcia Regióny
Rekonštrukcia MŠ na Námestí J. Borodáča v Žiline stála 1,3 milióna eur
Autor TASR
Žilina 18. augusta (TASR) - Žiakov a pedagógov Materskej školy (MŠ) na Námestí J. Borodáča čakajú v novom školskom roku vynovené priestory. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, komplexná rekonštrukcia za približne 1,3 milióna eur bola dokončená a okrem zníženia energetickej náročnosti budovy sa ju podarilo zmodernizovať tak, aby okrem iného spĺňala ekologické štandardy.
Doplnila, že výmena strechy, okien, dverí či zateplenie obvodového plášťa pomôžu šetriť energie a náklady na prevádzku zariadenia. „V rámci týchto opatrení boli do budovy inštalované aj moderné technológie ako sústava rekuperačných jednotiek, nová vzduchotechnika v kuchyni, solárne panely či úsporné LED svietidlá. Obnovili sa vodovodné a kanalizačné potrubia, vykurovacia sústava vrátane radiátorov, prípojka na vodu, elektroinštalácia aj bezpečnostný systém a bleskozvod,“ priblížila modernizáciu Ondrášová.
Žilinský primátor Peter Fiabáne poznamenal, že s cieľom uľahčiť prácu zamestnancom nechali v rámci projektu vybudovať pracovný výťah. „Samozrejmosťou je tiež bezbariérový vstup do prízemia školy. Nielen žiakov potešia vynovené sociálne zariadenia a vnútorné priestory vrátane sviežich omietok a malieb, cez moderné sadrokartónové a kazetové stropy, až po nové podlahy z marmolea v hracích častiach,“ uviedol Fiabáne.
Aktuálne v zariadení prebiehajú posledné praktické úpravy, aby bolo na návrat žiakov i učiteľov v septembri všetko pripravené. „Projekt bude refundačne financovaný z eurofondov v rámci výzvy z Operačného programu Slovensko na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách,“ uzavrela žilinská hovorkyňa.
