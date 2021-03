Rekonštrukcia MŠ v Plaveckom Štvrtku bude stáť vyše 245.000 eur

Bratislava/Plavecký Štvrtok 3. marca (TASR) - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy (MŠ) v Plaveckom Štvrtku bude stáť obec 245.871,32 eura bez DPH. Vyplýva to z informácie o výsledku verejného obstarávania, ktoré zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Víťazný uchádzač, spoločnosť Unistav Teplička, ponúkol v súťaži identickú cenu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Cena bola hlavným, no nie jediným hodnotiacim kritériom. Realizácia má byť hotová najneskôr do konca júla.



Rekonštrukciou objektov a vybúraním nevhodných častí stavby sa majú získať priestory pre rozšírenie škôlky. Súčasťou renovácie je tiež zateplenie, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením a rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania a zdravotechniky.