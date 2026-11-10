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Rekonštrukcia múrov na Mariánskej ulici v Prievidzi sa blíži k záveru
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Boise so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom.
Autor TASR
Prievidza 10. novembra (TASR) - Rekonštrukcia oporných múrov a oplotenia v areáli Základnej školy (ZŠ) na Mariánskej ulici v Prievidzi a susediacich Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) sa blíži k dokončeniu. Investícia za 223.000 eur rieši predovšetkým bezpečnosť, stabilitu pozemkov a dlhodobo nevyhovujúci technický stav viacerých konštrukcií. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
Pôvodné konštrukcie boli počas rokov poškodené pôsobením poveternostných podmienok, tlakom zeminy aj koreňmi stromov, spomenula hovorkyňa. Na viacerých miestach sa objavili trhliny, rozpad muriva, korózia oceľových prvkov a náklony múrov.
„Oporný múr v prednej časti školského areálu smerom od Mariánskej ulice má dĺžku 37,72 metra a maximálnu výšku 2,68 metra. Keďže jeho technický stav umožňoval obnovu, nebolo potrebné pristúpiť k jeho úplnému odstráneniu. Rekonštrukcia sa zamerala na sanáciu najviac poškodených miest, opravu muriva a trhlín či posilnenie základov,“ priblížila.
Doplnila, že súčasťou prác je aj realizácia drenáže a izolácie, výmena oplechovania, renovácia zábradlia a oprava schodiska, murivo prešlo očistením a obnovou povrchovej úpravy.
„Rozsiahlejší zásah si vyžadoval oporný múr v zadnej časti areálu školy. Jeho stav bol havarijný, murivo sa rozpadávalo, trhliny prechádzali celou výškou konštrukcie a múr sa výrazne nakláňal vplyvom tlaku zeminy. V tomto prípade už oprava nebola dostatočným riešením,“ ozrejmila Škvareninová.
Pôvodný múr vrátane základov a priľahlých schodísk preto podľa nej nahradila nová monolitická železobetónová konštrukcia v tvare písmena L. Má dĺžku 21,50 metra, výšku 3,60 metra a šírku 40 centimetrov. Na jej vrchnej časti je umiestnené nové systémové oplotenie z pozinkovanej ocele s výškou 1,85 metra. „Dôležitou súčasťou riešenia je drenáž, ktorá pomáha znižovať tlak vody pôsobiaci na múr, ako i izolácia chrániaca konštrukciu pred vlhkosťou,“ vysvetlila hovorkyňa.
Stavebné práce sa týkajú aj areálu susediacich TSMPD. Súčasťou investície je výmena časti oplotenia v zadnej časti areálu. Pôvodná konštrukcia vrátane základov bola v nevyhovujúcom technickom stave, preto ju nahradilo nové oplotenie s betónovou podmurovkou a systémovou oceľovou výplňou. Opravy sa týkajú aj ďalších úsekov oplotenia v areáloch TSMPD a školy. Zahŕňajú sanáciu trhlín a poškodeného muriva, posilnenie základov podľa potreby, výmenu oplechovania či obnovu zábradlí a náterov oceľových konštrukcií.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Boise so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom.
Pôvodné konštrukcie boli počas rokov poškodené pôsobením poveternostných podmienok, tlakom zeminy aj koreňmi stromov, spomenula hovorkyňa. Na viacerých miestach sa objavili trhliny, rozpad muriva, korózia oceľových prvkov a náklony múrov.
„Oporný múr v prednej časti školského areálu smerom od Mariánskej ulice má dĺžku 37,72 metra a maximálnu výšku 2,68 metra. Keďže jeho technický stav umožňoval obnovu, nebolo potrebné pristúpiť k jeho úplnému odstráneniu. Rekonštrukcia sa zamerala na sanáciu najviac poškodených miest, opravu muriva a trhlín či posilnenie základov,“ priblížila.
Doplnila, že súčasťou prác je aj realizácia drenáže a izolácie, výmena oplechovania, renovácia zábradlia a oprava schodiska, murivo prešlo očistením a obnovou povrchovej úpravy.
„Rozsiahlejší zásah si vyžadoval oporný múr v zadnej časti areálu školy. Jeho stav bol havarijný, murivo sa rozpadávalo, trhliny prechádzali celou výškou konštrukcie a múr sa výrazne nakláňal vplyvom tlaku zeminy. V tomto prípade už oprava nebola dostatočným riešením,“ ozrejmila Škvareninová.
Pôvodný múr vrátane základov a priľahlých schodísk preto podľa nej nahradila nová monolitická železobetónová konštrukcia v tvare písmena L. Má dĺžku 21,50 metra, výšku 3,60 metra a šírku 40 centimetrov. Na jej vrchnej časti je umiestnené nové systémové oplotenie z pozinkovanej ocele s výškou 1,85 metra. „Dôležitou súčasťou riešenia je drenáž, ktorá pomáha znižovať tlak vody pôsobiaci na múr, ako i izolácia chrániaca konštrukciu pred vlhkosťou,“ vysvetlila hovorkyňa.
Stavebné práce sa týkajú aj areálu susediacich TSMPD. Súčasťou investície je výmena časti oplotenia v zadnej časti areálu. Pôvodná konštrukcia vrátane základov bola v nevyhovujúcom technickom stave, preto ju nahradilo nové oplotenie s betónovou podmurovkou a systémovou oceľovou výplňou. Opravy sa týkajú aj ďalších úsekov oplotenia v areáloch TSMPD a školy. Zahŕňajú sanáciu trhlín a poškodeného muriva, posilnenie základov podľa potreby, výmenu oplechovania či obnovu zábradlí a náterov oceľových konštrukcií.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Boise so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom.