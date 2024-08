Rekonštrukcia Múzea A. Warhola v Medzilaborciach napreduje podľa plánu

Medzilaborce 19. augusta (TASR) - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pokračuje podľa plánu. Do konca kalendárneho roka by mala byť v rámci stavby preinvestovaná suma 12,7 milióna eur, uviedol na kontrolnom dni v pondelok predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Na rekonštrukciu a modernizáciu múzea využíva PSK vlastné zdroje aj dotáciu zo štátu.



Podľa Majerského sa počas rekonštrukcie objavili aj neplánované práce, ktoré si vyžiadali dodatočné náklady vo výške približne 400.000 eur. "Začiatkom budúceho roka by sme chceli začať s prácami na interiéri múzea. Očakávame tiež podporu od súčasnej vlády, aby sme mohli komplexne dokončiť toto veľké dielo, ktoré má nadregionálny a medzinárodný význam," dodal.



Počas pandémie COVID-19 prišiel kraj o časť financovania vo výške 1,7 milióna eur, čo bolo spôsobené zastavením prác. "Už sme mali jedno stretnutie s premiérom aj s ministerstvom financií, kde nám obaja potvrdili, že je záujem toto dielo finančne podporiť," uviedol Majerský.



Rekonštrukcia múzea má vytvoriť moderný a multifunkčný priestor, ktorý bude spĺňať súčasné požiadavky a očakávania návštevníkov, uviedol riaditeľ múzea Martin Cubjak. "Kľúčové bolo spraviť z tejto budovy, ktorá na prvý pohľad nebola veľmi pôvabná, multifunkčný, multižánrový a veľmi interaktívny priestor. Napadlo nás, že unikátnym riešením by bolo prepojiť interiér s exteriérom, a to práve cez pochôdznu strechu a pochôdznu fasádu, cez využitie strechy ako budúcich expozícií alebo zážitkových akcií," dodal Cubjak.



Primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský uviedol, že rekonštrukciu pozorne sledujú a dokončenie modernizácie prinesie impulz pre turizmus v regióne.



"Cestovný ruch v Medzilaborciach naberie úplne inú dynamiku. Ťažko odhadnúť, koľko turistov sem príde. Keď sem chodilo 50.000 až 70.000 turistov, tak to bude násobne viac. K tomu sa pripravujú aj podnikateľské subjekty, ktoré investujú do cestovného ruchu v celom okrese, takže vznikajú nové ubytovacie a stravovacie zariadenia," zhodnotil Višňovský.



Rekonštrukcia sa začala v apríli 2023, otvorenie rekonštruovaného múzea je plánované najneskôr v júli budúceho roka.