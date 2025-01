Rekonštrukcia na železničnej stanici v Košiciach sa predĺžila do júna

Košice 4. januára (TASR) - Rekonštrukčné práce na košickej železničnej stanici (ŽST) sa opäť predĺžili, po novom by mali byť hotové v júni tohto roka. Suma doposiaľ stúpla o necelých 2,7 milióna eur, a to na úroveň 15,47 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z decembrového dodatku k zmluve o dielo zverejneného v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Rekonštrukcia ŽST, respektíve nástupíšť 1, 2, 3 a komplexná rekonštrukcia železničného zvršku na koľajach č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 sa začala v septembri 2021. Pôvodne mala byť hotová do konca roka 2023. "Rekonštrukcia je v sklze, ktorý je zapríčinený hlavne skutočnosťou, že niektoré práce sa nedajú vykonať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie formou opráv, ale je nutné staré poškodené betónové konštrukcie nahradiť novými a podobne," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková s tým, že ide napríklad o nový batožinový tunel na prvom nástupišti oproti pôvodnému návrhu nadstavby.



V tomto období sa podľa nej pracuje hlavne na treťom nástupišti, pričom od októbra 2024 je v prevádzke pre cestujúcu verejnosť južný podchod. "Po demontáži zastrešenia severného podchodu, ako aj vykonaní zemných prác na zakladaní spodnej stavby podchodu a výťahu bolo zistené, že je nutné projektovú dokumentáciu prepracovať, nakoľko skutkový stav betónových konštrukcií je diametrálne horší ako projekt predpokladal. Uvedenie celého tretieho nástupišťa aj s výťahom sa predpokladá v máji 2025," dodala.



Cieľom stavby je podľa ŽSR najmä zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy, zníženia ľudského činiteľa ako vplyvu na vznik nehodových udalostí, ako aj zníženie obmedzení pri tvorbe a realizácii grafikonu vlakovej dopravy z hľadiska príchodov a odchodov vlakov v ŽST Košice a ich pristavovania k nástupištiam.