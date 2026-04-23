< sekcia Regióny
Rekonštrukcia najväčšej ZŠ vo Fiľakove vstúpila do druhej etapy
S modernizáciou ZŠ Štefana Koháriho II. vo Fiľakove sa začalo v októbri, obnova vonkajších ihrísk má byť dokončená v júni.
Autor TASR
Fiľakovo 23. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II. vo Fiľakove vstúpila do druhej etapy. V najväčšej fiľakovskej základnej škole bola od jesene realizovaná obnova piatich vonkajších športovísk, začiatkom apríla samospráva zhotoviteľovi odovzdala ďalšie časti areálu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
S modernizáciou ZŠ Štefana Koháriho II. vo Fiľakove sa začalo v októbri, obnova vonkajších ihrísk má byť dokončená v júni. V rámci druhej etapy projektu, na ktorý radnica získala z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur, prejdú rekonštrukciou vykurovací systém, kuchyňa a jedáleň. „Naša budova má 60 rokov, preto viaceré veci sú zastaralé a z technického i hygienického hľadiska nevyhovujúce. Rekonštrukcia je pre nás nevyhnutná,“ skonštatoval riaditeľ školy Csaba Fazekas.
Stavebné práce v interiéri školy so sebou v najbližšom období prinesú i obmedzenia, škola však bude naďalej pre žiakov a personál zabezpečovať teplú stravu. „Naše kuchárky budú variť na inom mieste a zariadili sme u nás novú jedáleň aj výdajňu jedál, kam sa budú dovážať. Čo sa týka kúrenia, s dodávateľom sme sa vedeli dohodnúť na týchto termínoch, keď sa už počasie otepľuje, aby sme museli vyučovanie obmedziť čo najmenej,“ dodal riaditeľ.
Projekt vo fiľakovskej škole počíta aj so zriadením novej vonkajšej učebne, terapeutickej miestnosti a obstaraním nového IT vybavenia a kompenzačných pomôcok na inklúziu žiakov. Rekonštrukcia školy má byť dokončená na jeseň.
ZŠ Štefana Koháriho II. aktuálne navštevuje približne 580 žiakov v 26 triedach. Ide o druhú najväčšiu ZŠ v Lučeneckom okrese a najväčšiu školu s vyučovacím jazykom maďarským v širokom regióne.
S modernizáciou ZŠ Štefana Koháriho II. vo Fiľakove sa začalo v októbri, obnova vonkajších ihrísk má byť dokončená v júni. V rámci druhej etapy projektu, na ktorý radnica získala z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur, prejdú rekonštrukciou vykurovací systém, kuchyňa a jedáleň. „Naša budova má 60 rokov, preto viaceré veci sú zastaralé a z technického i hygienického hľadiska nevyhovujúce. Rekonštrukcia je pre nás nevyhnutná,“ skonštatoval riaditeľ školy Csaba Fazekas.
Stavebné práce v interiéri školy so sebou v najbližšom období prinesú i obmedzenia, škola však bude naďalej pre žiakov a personál zabezpečovať teplú stravu. „Naše kuchárky budú variť na inom mieste a zariadili sme u nás novú jedáleň aj výdajňu jedál, kam sa budú dovážať. Čo sa týka kúrenia, s dodávateľom sme sa vedeli dohodnúť na týchto termínoch, keď sa už počasie otepľuje, aby sme museli vyučovanie obmedziť čo najmenej,“ dodal riaditeľ.
Projekt vo fiľakovskej škole počíta aj so zriadením novej vonkajšej učebne, terapeutickej miestnosti a obstaraním nového IT vybavenia a kompenzačných pomôcok na inklúziu žiakov. Rekonštrukcia školy má byť dokončená na jeseň.
ZŠ Štefana Koháriho II. aktuálne navštevuje približne 580 žiakov v 26 triedach. Ide o druhú najväčšiu ZŠ v Lučeneckom okrese a najväčšiu školu s vyučovacím jazykom maďarským v širokom regióne.