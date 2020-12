Rekonštrukcia námestia pred železničnou stanicou vo Zvolene pokračuje

Zvolen 22. decembra (TASR) - Práce na obnove predstaničného námestia v okolí zvolenskej hlavnej železničnej stanice pokračujú. „Vydláždený je nový pruh pre autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) či vytvorený nový, bezpečnejší priechod pre chodcov. Ten je priamo pred hlavným vchodom do budovy železničnej stanice. Postupne budú nasledovať práce, k väčšine z nich však pristúpime na budúci rok,“ uviedla pre TASR primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



S rekonštrukciou predstaničného námestia začala samospráva koncom septembra. „Podarilo sa nám na ňu získať státisíce z európskych peňazí. Práve vďaka nim si obnovu môžeme dovoliť,“ dodala.



Parkovisko pred budovou železničnej stanice je aj naďalej uzavreté, v jeho priestore budú ešte pár dní umiestnené zastávky MHD. Na tomto mieste sa otáčajú autobusy a zároveň sú tam zastávky pre linky MHD číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 14 smerujúce na sídliská Sekier, Zlatý Potok a Podborová.



Zároveň sa parkovisko stalo jediným vstupným miestom na vjazd ťažkej techniky, ako aj na prípadný zásah záchranných zložiek. "Dočasné zrušenie parkoviska je nevyhnutné pre rýchlosť a plynulosť prác. Už začiatkom roka však mienime vrátiť napríklad zastávky MHD na svoje pôvodné miesto pred hlavnú budovu železničnej stanice. V jej okolí postupne začne aj druhá etapa rekonštrukcie a napokon bude zrekonštruované aj samotné parkovisko. Po novom by sa naň dokonca malo zmestiť dvakrát toľko vozidiel, ako je to dnes," informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Ako dodal, cieľom obnovy predstaničného námestia je nielen skrášliť priestor, z hľadiska dopravy má byť tiež bezpečnejší.