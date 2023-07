Oprava Námestia SNP v Martine je podľa primátora v patovej situácii

Martin 13. júla (TASR) - Rekonštrukcia Námestia SNP v Martine je podľa primátora Jána Danka v patovej situácii, pretože pripomienky Pamiatkového úradu SR zásadne menia koncepciu vysúťaženého projektu. Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Žiline Miloš Dudáš na štvrtkovom brífingu v Martine oponoval, že pamiatkari problém nevidia. Ich snahou bolo, aby sa priestor námestia zveľadil a zachovala sa pamiatková a historická stopa.



Martinský primátor podotkol, že mesto sa bude musieť rozhodnúť, či vypíše ďalšie výberové konanie na dodatočné riešenie projektu alebo od neho upustí. "Pôvodná navrhovaná cena projektu bola zhruba pred dva a pol rokom viac ako 1,5 milióna eur. So zvýšením cien uvažujeme o sume dva až 2,5 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo pôvodne schválilo úver na čerpanie týchto prostriedkov," pripomenul.



Riaditeľ KPÚ v Žiline považuje štvrtkové stretnutie zainteresovaných za dôležité, pretože si vydiskutovali stanoviská. "Už na začiatku, keď sme študovali návrh, veľa vecí sme povolili. Našou snahou bolo, aby sme priestor zveľadili a zachovala sa pamiatková a historická stopa. Aby sme to chápali ako jeden urbanistický celok - kostol, zvonica, prikostolný cintorín, náznak oplotenia kostola. Urbanizmus Martina v tomto priestore bol v druhej polovici 20. storočia veľmi devastovaný. Nie je tu radnica, fara a ďalšie objekty. A to málo, čo chceme, aby bolo čitateľné, že od stredoveku išla tadiaľto historická cesta," vysvetlil.



Architekt a autor víťazného návrhu rekonštrukcie Námestia SNP Peter Nezval uviedol, že o ďalšom postupe bude rokovať na stretnutí s primátorom Martina. "Ak sa dohodneme a on sa úplne stotožní s rozhodnutím pamiatkarov, musím sa poradiť s kolegami spoluautormi. Či to budeme akceptovať a zapracujeme do projektovej dokumentácie," dodal s tým, že od vydania dokumentácie pre územné rozhodnutie riešenie viackrát upravovali.