Rekonštrukcia námestia v Martine bude stáť takmer 2,5 milióna eur

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Martin 31. marca (TASR) - Martinská radnica spúšťa obnovu Námestia S. H. Vajanského, ktoré patrí k najvýznamnejším verejným priestorom v centre mesta. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, realizácia potrvá približne osem mesiacov a celkový rozpočet stavby dosahuje takmer dva a pol milióna eur.

Primátor Ján Danko pripomenul, že revitalizácia námestia je jednou z kľúčových investícií mesta a dlhodobou prioritou jeho vedenia. „Námestie Vajanského má pre naše mesto veľký význam a zaslúži si podobu, ktorá tomu zodpovedá. Chceme vytvoriť priestor, kde sa budú ľudia cítiť dobre, či už pri oddychu, stretnutiach alebo podujatiach. Dôležité pre nás bolo, aby sme zachovali zeleň a zároveň priniesli moderné riešenia, ktoré zlepšia kvalitu prostredia,“ uviedol Danko.

Projekt zahŕňa komplexnú obnovu spevnených plôch, výsadbu a úpravu zelene, doplnenie vodných prvkov, nového mobiliáru aj modernizáciu verejného osvetlenia. Dôraz sa kladie aj na ekologické riešenia - zlepšenie mikroklímy, zadržiavanie dažďovej vody či podporu biodiverzity.

„Realizácia potrvá približne osem mesiacov a celkový rozpočet projektu dosahuje 2.469.501 eur, pričom suma 1.834.369 eur je spolufinancovaná z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko,“ dodala hovorkyňa mesta.
.

