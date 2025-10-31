Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rekonštrukcia nástupíšť v Topoľčanoch prinesie zmenu v doprave

Zmena sa bude vzťahovať na autobusové spoje, ktoré využívajú nástupištia číslo 13 až 18.

Autor TASR
Topoľčany 31. októbra (TASR) - Mesto Topoľčany upozorňuje verejnosť na zmenu v organizácii autobusovej dopravy. Platiť začne od pondelka 3. novembra. Dôvodom je začínajúca sa rekonštrukcia autobusových nástupíšť, informovala radnica.

Zmena sa bude vzťahovať na autobusové spoje, ktoré využívajú nástupištia číslo 13 až 18. Tieto spoje budú presunuté na nástupištia smerom k mestu od čísla 25 po nástupište číslo 30. Po ukončení stavebných prác budú spoje premávať podľa pôvodného rozpisu.

Informácie o zmene budú viditeľné na jednotlivých nástupištiach. Informačné tabule budú umiestnené aj na vonkajšej stene budovy autobusovej stanice zo strany autobusových nástupíšť, ako aj pri výstupe z podchodov na nástupištia.

Mestskej autobusovej dopravy sa zmena organizácie dopravy na autobusovej stanici v Topoľčanoch nedotkne.
