< sekcia Regióny
Rekonštrukcia nemocnice v Poprade pokračuje druhou fázou
Pacienti a personál už využívajú nové ORL lôžkové oddelenie na štvrtom poschodí.
Autor TASR
Poprad 5. októbra (TASR) - Rekonštrukcia popradskej nemocnice pokračuje druhou fázou. Ako na sociálnej sieti informuje nemocnica, z pridelených viac ako 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR ku koncu leta preinvestovali 21 miliónov eur.
Pacienti a personál už využívajú nové ORL lôžkové oddelenie na štvrtom poschodí, ortopédiu s JIS a ambulanciami na treťom poschodí, zrekonštruovanú traumatológiu s JIS a ambulanciami na druhom poschodí, urológiu s uroskopom a ambulanciami na prvom poschodí, nové ORL a ARO ambulancie na poliklinike a zrealizovaná je i modernizovaná kotolňa s tepelným hospodárstvom.
Ako ďalej uvádza nemocnica, aktuálne prebieha rekonštrukcia ARO oddelenia, dokončenie desiateho poschodia pre novorodenecké oddelenie, výmena okien na poliklinike, práce na piatom, šiestom a siedmom poschodí lôžkovej časti a v komplemente rekonštruujú päť poschodí naraz.
„Doteraz nebol priestor na slávnostné odovzdanie prvej etapy, pretože zrekonštruované priestory hneď, ako to bolo možné, začali užívať jednotlivé oddelenia už aj spolu s pacientmi. Som veľmi vďačný všetkým svojim kolegom, každý z nich pracuje už viac ako rok v najnáročnejšom prostredí spomedzi všetkých nemocníc. Áno, rekonštruujú, resp. stavajú sa aj iné nemocnice, ale žiadna nemá v tej istej budove rozsiahle stavenisko, operačné sály, lôžkové a diagnostické oddelenia a ambulancie. A poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je obmedzené,“ zhodnotil generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Pacienti a personál už využívajú nové ORL lôžkové oddelenie na štvrtom poschodí, ortopédiu s JIS a ambulanciami na treťom poschodí, zrekonštruovanú traumatológiu s JIS a ambulanciami na druhom poschodí, urológiu s uroskopom a ambulanciami na prvom poschodí, nové ORL a ARO ambulancie na poliklinike a zrealizovaná je i modernizovaná kotolňa s tepelným hospodárstvom.
Ako ďalej uvádza nemocnica, aktuálne prebieha rekonštrukcia ARO oddelenia, dokončenie desiateho poschodia pre novorodenecké oddelenie, výmena okien na poliklinike, práce na piatom, šiestom a siedmom poschodí lôžkovej časti a v komplemente rekonštruujú päť poschodí naraz.
„Doteraz nebol priestor na slávnostné odovzdanie prvej etapy, pretože zrekonštruované priestory hneď, ako to bolo možné, začali užívať jednotlivé oddelenia už aj spolu s pacientmi. Som veľmi vďačný všetkým svojim kolegom, každý z nich pracuje už viac ako rok v najnáročnejšom prostredí spomedzi všetkých nemocníc. Áno, rekonštruujú, resp. stavajú sa aj iné nemocnice, ale žiadna nemá v tej istej budove rozsiahle stavenisko, operačné sály, lôžkové a diagnostické oddelenia a ambulancie. A poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je obmedzené,“ zhodnotil generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.