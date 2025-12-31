< sekcia Regióny
Rekonštrukcia Obchodného domu Mier v Stropkove sa posúva na budúci rok
Celková výška investície predstavuje vyše 2,8 milióna eur, pričom úver zo ŠFRB mal pokryť takmer 1,7 milióna eur,dotácia 864.000 eur a zvyšných 335.000 eur malo mesto vyčlenených vo vlastnom rozpočte.
Autor TASR
Stropkov 31. decembra (TASR) - Rekonštrukcia Obchodného domu (OD) Mier v Stropkove, kde malo vzniknúť 34 bytov, sa posúva na budúci rok. Súčasťou finančného balíka nevyhnutného na realizáciu celého projektu mala byť aj dotácia vo výške 864.000 eur na technickú vybavenosť objektu z Ministerstva dopravy SR. Radnica ju však nezískala.
„Práve získanie dotácie bolo podmienkou čerpania úveru. Bohužiaľ, z dôvodu nedostatku financií v rezorte dopravy pre konsolidáciu sme dotáciu nezískali, a tak musíme o prostriedky žiadať opätovne na budúci rok,“ vysvetlil primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
Ako povedal, problematiku podpory nájomného bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z ministerstva otvoril aj na poslednom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku. Z úst jej predstaviteľov podľa neho odznelo, že tento model financovania mestských nájomných bytov bude zachovaný aj v budúcnosti.
Zároveň podľa Brendzu padlo odporúčanie podávať žiadosti čo najskôr, keďže úspech závisí do značnej miery od výšky alokovaných financií a dátumu podania kompletnej žiadosti.
„Neoficiálne sme skončili, takpovediac, prví pod čiarou. Ide o prioritný projekt, takže v súčasnosti už pripravujeme novú žiadosť, ktorej však bude musieť predchádzať opätovné schválenie v zastupiteľstve. Predpokladám, že začiatkom budúceho roka podáme novú žiadosť a verím, že budeme úspešní. V takom prípade by sme mohli začať obnovu OD Mier v priebehu budúceho roka,“ vysvetlil primátor.
Celková výška investície predstavuje vyše 2,8 milióna eur, pričom úver zo ŠFRB mal pokryť takmer 1,7 milióna eur, dotácia 864.000 eur a zvyšných 335.000 eur malo mesto vyčlenených vo vlastnom rozpočte.
„Práve získanie dotácie bolo podmienkou čerpania úveru. Bohužiaľ, z dôvodu nedostatku financií v rezorte dopravy pre konsolidáciu sme dotáciu nezískali, a tak musíme o prostriedky žiadať opätovne na budúci rok,“ vysvetlil primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
Ako povedal, problematiku podpory nájomného bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z ministerstva otvoril aj na poslednom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku. Z úst jej predstaviteľov podľa neho odznelo, že tento model financovania mestských nájomných bytov bude zachovaný aj v budúcnosti.
Zároveň podľa Brendzu padlo odporúčanie podávať žiadosti čo najskôr, keďže úspech závisí do značnej miery od výšky alokovaných financií a dátumu podania kompletnej žiadosti.
„Neoficiálne sme skončili, takpovediac, prví pod čiarou. Ide o prioritný projekt, takže v súčasnosti už pripravujeme novú žiadosť, ktorej však bude musieť predchádzať opätovné schválenie v zastupiteľstve. Predpokladám, že začiatkom budúceho roka podáme novú žiadosť a verím, že budeme úspešní. V takom prípade by sme mohli začať obnovu OD Mier v priebehu budúceho roka,“ vysvetlil primátor.
Celková výška investície predstavuje vyše 2,8 milióna eur, pričom úver zo ŠFRB mal pokryť takmer 1,7 milióna eur, dotácia 864.000 eur a zvyšných 335.000 eur malo mesto vyčlenených vo vlastnom rozpočte.