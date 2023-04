Rekonštrukcia obchvatu mesta Myjava sa začne od 12. apríla

Myjava 10. apríla (TASR) - Komplexná oprava obchvatu Myjavy na ceste II/581, ktorá je investičnou akciou Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa podľa harmonogramu začne v stredu (12. 4.). TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Rekonštrukcia má trvať do 10. júla a je rozdelená do troch etáp. "Ako prvé sa od 12. apríla do 2. mája budú realizovať úseky od začiatku Turej Lúky po križovatku s Brezovskou ulicou pri Dolnom cintoríne, od križovatky pri garážach pod Pakanským kopcom po križovatku s Jablonskou ulicou a od zákruty s obmedzením rýchlosti na 40 kilometrov za hodinu za Myjavou po odbočku do časti U Vlčkov," uviedol Hrin.



V druhej etape je od 4. do 25. mája naplánovaná rekonštrukcia úsekov od križovatky pri Dolnom cintoríne po križovatku Brezovská – Viestova pri policajnej stanici.



Tretia etapa zahŕňa zvyšné úseky. Ide o časť komunikácie od križovatky obchvatu s Brezovskou ulicou pri policajnej stanici po križovatku pri garážach na Pakanskom kopci, časť od križovatky s Jablonskou ulicou po križovatku s Krajňanskou ulicou a od odbočky do časti U Vlčkov smerom na Starú Turú. Tá sa má realizovať od 26. mája do 4. júla.



Následne budú ešte do 10. júla pokračovať dokončovacie práce a maľovanie dopravného značenia. "Vodiči musia počítať v najbližších štyroch mesiacoch s obmedzeniami a s rešpektovaním dočasného dopravného značenia a pripraviť sa na zvýšené dopravné zaťaženie iných komunikácií," doplnil hovorca mesta.



"Stavebné práce na obchvate budú vo všeobecnosti pozostávať z frézovania asfaltov a podkladových vrstiev komunikácie, búracích, zemných a výkopových prác, navážania štrkových lôžok, pokládky nových vrstiev vozovky, osadenia obrubníkov, úprav priekop a priepustí, montáže zvodidiel, realizácie nového trvalého dopravného značenia," informoval Hrin.