Rekonštrukcia OD Dunaj i Domu odievania pokračuje podľa plánu

Bratislava 23. októbra (TASR) - Rekonštrukcia Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave, niekdajšieho Obchodného domu Brouk a Babka, prebieha podľa harmonogramu. Rovnako tak rekonštrukcia jeho dvojičky - Domu odievania, ktorý je s OD Dunaj prepojený od severozápadu od roku 1985. Pre TASR to uviedol projektový manažér developerskej spoločnosti CTP Boris Randa. Práce majú byť podľa plánov dokončené začiatkom roka 2025.



"Rekonštrukcia prebieha podľa plánu a v intenciách dohodnutého časového harmonogramu," skonštatoval Randa.



Na Dome odievania bolo odstránené siedme a ôsme nadzemné podlažie, ako aj všetky nenosné konštrukcie do úrovne prvého nadzemného podlažia. Aktuálne sa postupne odstraňuje fasáda budovy a pokračuje dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie v dvoch bočných traktoch. Odstraňujú sa tiež podlahy, potery a niektoré nosné monolitické a nenosné konštrukcie.



Do konca tohto roka je v pláne kompletne dokončiť dekonštrukčné a búracie práce na Dome odievania. Následne je naplánovaný začiatok výstavby vertikálneho komunikačného traktu (trakt pri budove Ministerstva kultúry SR) a traktu pasáže v Dome odievania, teda časť priliehajúca k budove Brouk a Babka. V OD Dunaj, ktorý je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, plánuje developer ešte tento rok začať s odstraňovaním nenosných konštrukcií, rovnako tak neautentickej fasády z Námestia SNP.



Po rekonštrukcii majú vzniknúť maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske a apartmánové priestory. Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom, ktoré zároveň prepojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou.



Obchodný dom Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. Architektonický návrh vychádzal z obdobných projektov amerických obchodných domov. Stavba bola osadená v mieste bývalej hradnej priekopy, na mieste dvoch meštiackych domov.



So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Už v čase jeho výstavby predstavoval tento moderný deväťposchodový obchodný dom najnovšie technické vybavenie i kvalitné zázemie.



Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu "dostali" Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy.



Obchodný dom Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015. V minulosti bola vlastníkom budov aj spoločnosť Orco Property Group, ktorej víziou bolo prestavať obe budovy na polyfunkčný dom.