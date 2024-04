Rekonštrukcia OD Dunaj i Domu odievania pokračuje podľa plánu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave, niekdajšieho Obchodného domu Brouk a Babka, prebieha podľa harmonogramu. Rovnako tak rekonštrukcia jeho dvojičky - Domu odievania -, ktorý bol s OD Dunaj prepojený od severozápadu od roku 1985. Pre TASR to uviedla developerská spoločnosť CTP. Práce majú byť dokončené v roku 2025.



"Rekonštrukčné práce pokračujú v súlade s harmonogramom plánovaných prác. Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je druhý až tretí kvartál 2025," skonštatoval developer.



V nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Brouk a Babka odstránil developer nenosné a pamiatkovo nechránené konštrukcie v interiéroch. Rovnako neautentickú odvetranú fasádu a okenné výplne objektu zo strany Námestia SNP, ktoré boli zhotovené počas rekonštrukcie v poslednej dekáde 20. storočia. Ukončená je tiež čiastočná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie a búracie práce železobetónových konštrukcií v Dome odievania.



V rámci prác sa má realizovať napríklad výstavba nových nosných konštrukcií. Ich ukončenie je odhadované na júl, prípadne august. Do konca roka majú byť ukončené práce na fasádach oboch budov a stavebné práce sa budú vykonávať v interiéroch budov.



Práve osadenie fasád na oboch objektov patrí podľa developera medzi najdôležitejšie a najviditeľnejšie práce. Keďže ide o charakteristické prvky budov, deklaruje, že k pristúpi maximálne citlivo. Nová fasáda bude podľa neho zhotovená v zmysle požiadaviek pamiatkarov v obdobnom materiálovom a farebnom prevedení ako pôvodná fasáda z roku 1937.



Po rekonštrukcii majú vzniknúť maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske a apartmánové priestory. Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom, ktoré zároveň prepojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou.



Obchodný dom Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby.



Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu "dostali" Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy.



Obchodný dom Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.