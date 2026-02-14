< sekcia Regióny
Rekonštrukcia OD Dunaj na Námestí SNP napreduje podľa plánu
V súčasnosti dokončujú napríklad fasádne detaily.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Kompletná rekonštrukcia obchodného domu (OD) Dunaj, teda objektov Dom odievania a Brouk a Banka, na Námestí SNP v Bratislave napreduje podľa plánu. Oba objekty už majú opláštenie, ktoré sa ponáša na pôvodnú architektúru. Otvorenie je naplánované na štvrtý kvartál 2026. Pre TASR to uviedol Ivan Šimo zo spoločnosti CTP Slovakia, ktorá za obnovou stojí.
„Napriek viacerým stavebno-technickým úskaliam, ktoré sa v priebehu rekonštrukcie historického objektu objavili, a zásahom zainteresovaných subjektov sa darí napredovať vytýčeným tempom,“ skonštatoval Šimo.
V súčasnosti dokončujú napríklad fasádne detaily. Okrem toho finišujú práce aj na zasklievaní pasáže, ktorá bude prepájať v budúcnosti Námestie SNP a Nedbalovu ulicu. „Zariadenie staveniska presúvame na Nedbalovu ulicu,“ podotkol Šimo. Súbežne prebieha viacero dokončovacích a inštalačných prác v interiéri - na stavbe je hneď niekoľko profesií, ako stavební technici či elektroinštalatéri. Priebežne riešia aj integráciu moderných technológií. Pred Dunajom bude bratislavská mestská dlažba.
Dokončený je proces vzorkovania materiálov na výkladoch, teda zasklenie, mozaiky a parkety v spolupráci s pamiatkarmi. Na objekte Brouk a Babka pracujú na oprave schodiska a začali sa práce na výkladoch. Prebieha tiež kontrahovanie budúcich nájomníkov do administratívnych, coworkingových, retailových a apartmánových častí Dunaja.
„Finalizáciu rekonštrukcie odhadujeme na konci tretieho, respektíve začiatkom štvrtého kvartálu tohto roku,“ poznamenal Šimo. Náklady zatiaľ spoločnosť konkretizovať nechce. Keďže projekt nie je dokončený, celková bilancia nákladov je podľa nej predčasná. Spoločnosť však potvrdila, že pôvodne odhadované rozpätie nákladov sa navýšilo predĺžením prác i odhalením spomenutých úskalí, ktoré však k takto rozsiahlej rekonštrukcii historického objektu patria.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. Budovy vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.
„Napriek viacerým stavebno-technickým úskaliam, ktoré sa v priebehu rekonštrukcie historického objektu objavili, a zásahom zainteresovaných subjektov sa darí napredovať vytýčeným tempom,“ skonštatoval Šimo.
V súčasnosti dokončujú napríklad fasádne detaily. Okrem toho finišujú práce aj na zasklievaní pasáže, ktorá bude prepájať v budúcnosti Námestie SNP a Nedbalovu ulicu. „Zariadenie staveniska presúvame na Nedbalovu ulicu,“ podotkol Šimo. Súbežne prebieha viacero dokončovacích a inštalačných prác v interiéri - na stavbe je hneď niekoľko profesií, ako stavební technici či elektroinštalatéri. Priebežne riešia aj integráciu moderných technológií. Pred Dunajom bude bratislavská mestská dlažba.
Dokončený je proces vzorkovania materiálov na výkladoch, teda zasklenie, mozaiky a parkety v spolupráci s pamiatkarmi. Na objekte Brouk a Babka pracujú na oprave schodiska a začali sa práce na výkladoch. Prebieha tiež kontrahovanie budúcich nájomníkov do administratívnych, coworkingových, retailových a apartmánových častí Dunaja.
„Finalizáciu rekonštrukcie odhadujeme na konci tretieho, respektíve začiatkom štvrtého kvartálu tohto roku,“ poznamenal Šimo. Náklady zatiaľ spoločnosť konkretizovať nechce. Keďže projekt nie je dokončený, celková bilancia nákladov je podľa nej predčasná. Spoločnosť však potvrdila, že pôvodne odhadované rozpätie nákladov sa navýšilo predĺžením prác i odhalením spomenutých úskalí, ktoré však k takto rozsiahlej rekonštrukcii historického objektu patria.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. Budovy vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.