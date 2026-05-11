Rekonštrukcia OD Dunaj na Námestí SNP vstupuje do finálnej fázy
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Kompletná rekonštrukcia obchodného domu (OD) Dunaj, teda objektov Dom odievania a Brouk a Babka, na Námestí SNP v Bratislave, vstupuje do finálnej fázy. Jedným zo symbolov tejto fázy projektu bola inštalácia podsvietených log na priečelie budov. Pre TASR to uviedla spoločnosť CTP Slovakia, ktorá za obnovou stojí. Otvorenie obnovených budov je naplánované na štvrtý kvartál.
„Jedným z najvýraznejších symbolov úspešnej rekonštrukcie oboch ikonických objektov je návrat podsvietených log na priečelie budov. Vizuálna identita Dunaja tak dostáva aj reálne kontúry. Na streche Brouk & Babka bolo 9. apríla osadené historické logo BB, zatiaľ čo logo Dunaj sa na strechu Domu odievania vrátilo 24. apríla,“ skonštatovala spoločnosť.
Dôraz na detail a úctu k pôvodnej architektúre potvrdzuje podľa developera aj obkladanie rímsy a výkladov budovy Brouk & Babka, pri ktorých sa využíva replika pôvodného dekoratívneho obkladu, tzv. lacobel. Na prelome marca a apríla prebehlo leštenie nerezových konštrukcií výkladov. Koncom apríla dokončili hrubú konštrukciu oceľového schodiska s lávkou, výrazne červené schodisko a lávka sú podľa spoločnosti novým architektonickým prvkom. Tvoriť budú hlavný vstup do coworkingu z pasáže, prepájajúcej Námestie SNP a Nedbalovu ulicu. Míľnikom je podľa spoločnosti aj dokončenie technologického zázemia budovy.
V interiéroch sa aktuálne pozornosť sústreďuje na detaily, ktoré podľa developera podčiarkujú unikátny charakter budov vrátane odborného leštenia žulového schodiska a terazza na medziposchodiach. V súčasnosti je renovovaná pôvodná mozaika nad výkladmi či dokončuje sa parter z Nedbalovej ulice a východnej fasády.
Rozsiahla rekonštrukcia Dunaja nadviazala na prebiehajúcu premenu okolia budovy v rámci iniciatívy Živé námestie. Vo februári sa začala rekonštrukcia chodníkov pred budovou, k dotvoreniu verejného priestoru prispela spoločnosť vysadením nových stromov.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. Budovy vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.
