Rekonštrukcia pavilónu levickej nemocnice spôsobila organizačné zmeny

Levice 31. júla (TASR) - Nemocnica Agel Levice prechádza komplexnou rekonštrukciou budovy lôžkového pavilónu a priestorov diagnostického pavilónu. So stavebnými prácami sa spájajú organizačné zmeny, dočasné zníženie komfortu a lôžkovej kapacity, upozornil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Projekt v hodnote viac ako 56,5 milióna eur je spolufinancovaný z plánu obnovy a odolnosti. Jeho cieľom je zvýšenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti a vyšší komfort pre pacientov.



Rekonštrukcia sa začala v apríli tohto roka. V budove lôžkového pavilónu sa doteraz zrealizovala demontáž pôvodnej fasády, pracuje sa na inštalácii nového kontaktného a odvetraného zatepľovacieho systému. Pripravuje sa rekonštrukcia lôžkových jednotiek po ich vysťahovaní do budovy polikliniky. Oddelenie ortopédie a oddelenie úrazovej chirurgie boli presťahované z pavilónu C do pavilónu A. Všetky trasy pre návštevy a pacientov sú označené dočasným značením.



Na druhom nadzemnom podlaží pavilónu B, kde sa budú nachádzať centrálne operačné sály, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS), prebieha finalizácia rozvodov a inžinierskych sietí, začala sa inštalácia čistých priestorov. Prvá lôžková jednotka na druhom podlaží by mala byť hotová v septembri.



Na treťom nadzemnom podlaží sa v rámci pokračujúcej rekonštrukcie robí inštalácia rozvodov. Predpoklad dokončenia tejto časti stavby je začiatok roka 2025.



Výsledkom rekonštrukcie časti nemocnice bude navýšenie lôžkovej kapacity a rozšírenie zdravotnej starostlivosti o samostatnú traumatologickú ambulanciu, algeziologickú ambulanciu so stacionárom a anestéziologickú ambulanciu. V rámci rekonštrukcie prejde modernizáciou 170 lôžok, vybudujú sa nové centrálne operačné sály, jednotka intenzívnej starostlivosti, ako aj moderná lôžková jednotka OAIM a OMIS. Nedávno otvorený urgentný príjem sa prepojí s diagnostickým komplexom a novo vybudovanými operačnými sálami, skonštatoval Belanský.