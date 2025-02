Bratislava 22. februára (TASR) - Rekonštrukcia plavárne Pasienky v Bratislave je vo finálnej fáze. Otvorenie 50-metrového bazéna, jediného v hlavnom meste, je pre verejnosť naplánované na 15. marca. Ešte predtým by ho ako prvé mali otestovať začiatkom marca športové kluby. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Ladislav Križan.



"Po kontrolnom dni 19. februára možno konštatovať, že rekonštrukcia je v cieľovej rovinke. Najlepším dôkazom je napustený bazén a prebiehajúce testovanie systémov," skonštatoval Križan s tým, že do otvorenia plavárne v súlade s povoleniami úradov treba ešte veľa vecí zvládnuť.



V samotnej bazénovej hale 50-metrového bazéna sa finalizujú posledné dokončovacie práce, týkajúce sa obkladov a dlažieb. Po osadení štartových plaveckých blokov sa začína s finálnym čistením a kontrolou. Postupne sa budú práce sústreďovať na šatne a vstupné priestory, kde ešte pokračujú maliarske a dokončovacie práce. Testovanie jednotlivých stavebných a technologických prác sa vykonáva priebežne po ich prevzatí od dodávateľa. Dokončovanie vecí a priestorov bude témou aj prvých dní a týždňov po spustení ostrej prevádzky.



Keďže budova je pamätihodnosťou mesta, rekonštrukcia bola síce podľa riaditeľa realizovaná v súlade s modernými trendmi, ale zároveň v duchu zachovania pôvodného zámeru autora Kamila Kosmana. V rámci prác došlo k výmene celého vnútra bazénovej haly vrátane obkladov, dlažby, multimediálnej tabule i prístavby na uskladnenie plaveckých dráh či vodnopólových bránok. Veľký dôraz kládli na otvorené vzdušné priestory. Plaváreň má tiež novú tribúnu z veľkoformátovej dlažby, ktorá nahradila pôvodné plastové sedadlá.



Hoci bola pôvodne zamýšľaná komplexná rekonštrukcia iba bazénovej technológie, jej rozsah sa nakoniec musel po 50 rokoch od otvorenia zväčšiť viacnásobne. Ukázalo sa to podľa neho ako nevyhnutnosť pre technický stav mnohých prvkov. Od zhora tepelne izolovaného podhľadu, nad ktorým je nová strecha, po samotný bazén, okolo ktorého sú okrem iného nové okná s 3-sklami či nové podlahové kúrenie. Práve potreba generálnej opravy, respektíve výmeny podlahového vykurovania bola výrazným faktorom predĺženia rekonštrukcie plavárne.



Celková finálna suma za rekonštrukciu bude podľa riaditeľa známa až po dokončení paralelne už prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie i 25-metrového bazéna. "So zámenou pozemkov pod plavárňou so štátom je to však už teraz za oba bazény dokopy viac ako 5,5 milióna eur," poznamenal Križan.



Plaváreň Pasienky čaká zároveň "oslava", keďže 26. marca uplynie 50 rokov od právoplatnosti jej kolaudácie (26. 3. 1975). Pripravuje sa napríklad 24-hodinový plavecký maratón spojený s "veľkou županovou párty" a ďalšími sprievodnými akciami.